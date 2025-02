Lucas Moura, veterano do São Paulo, está sendo um dos cabeças do movimento contra gramado sintético no futebol nacional. Além dele, Neymar e Thiago Silva foram outros dois nomes que guiaram o movimento.

Segundo a reportagem do Lance! apurou, os jogadores foram os que tomaram a iniciativa para colocar o movimento em prática.

De acordo com o informado ao L!, Lucas sempre se colocou contra o uso de gramado sintético nas partidas. Contra o Palmeiras, na última rodada, Lucas e Oscar jogaram poucos minutos pensando em se preservar, tendo em vista o problema de lesões que o São Paulo costuma a ter em estádios assim, como no Allianz Parque.

O movimento conseguiu reunir grandes personalidades do futebol. Entre os nomes, estão Neymar, Gerson, Gabigol, Dudu, Philippe Coutinho, Lucas Moura, Thiago Silva, Pablo Vegetti, Alan Patrick e diversos outros jogadores.

Uma mensagem foi publicada nas redes sociais questionando o uso dos sintéticos. O Lance! apurou e ainda não há a confirmação de que este ofício será levado para órgãos como CBF, mas nas postagens, foi levantado a comparação com outras ligas.

- Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim. Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja estar definitivamente inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. Futebol profissional não se joga em gramado sintético! #NãoaoGramadoSintético - diz a mensagem.

Estádios com gramado sintético no Brasil

No Brasileirão, três estádios tem grama completamente sintética. São eles: Allianz Parque (Palmeiras), Arena da Baixada (Athletico-PR) e Nilton Santos (Botafogo).