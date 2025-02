São Paulo: Lucas Moura detona sintético com possível decisão no Allianz

Lucas Moura, do São Paulo, fez uma postagem nas suas redes sociais se posicionando contra partidas disputadas em estádios que usam gramados sintéticos.

O veterano do Tricolor fez um apelo, alegando que "isso não deveria nem ser uma opção". Vale destacar que no empate do São Paulo com o Palmeiras, na rodada mais recente do Campeonato Paulista, o jogador começou no banco de reservas justamente para ser preservardo diante ao sintético.

No caso do São Paulo, o time carrega um histórico de lesões em partidas disputadas em gramados sintéticos. Tricolor tem uma lista de sete ocorrências somente no Allianz Parque. No último jogo, nenhum problema aconteceu, mas esta sina acompanha o clube desde 2023.

- Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim - escreveu Lucas.

O jogador ainda comparou a situação com o que acontece em outras ligas mundo à fora. Para Lucas Mouras, "os atletas precisam ser ouvidos".

- Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste - completou.

São Paulo pode encarar decisão do Paulistão no Allianz Parque

Esta revolta envolvendo gramados sintéticos acende um alerta. Mesmo que tenha garantido sua classificação antecipada para as quartas de final da competição, o Tricolor pode ter um cenário complicado mais para frente, caso avance para as semifinais.

Na classificação geral do Paulistão, o Palmeiras está em quarto, com 17 pontos. Enquanto isso, o São Paulo chega em sexto, com 16 pontos. Mesmo que o time alviverde ainda não esteja garantido nas quartas de final, existe uma combinação de resultados que pode levar mais um clássico decisivo para o Allianz Parque.

Se o Palmeiras e o São Paulo avançarem para a semifinal, e a Ponte Preta não vencer o Bragantino na última rodada da fase de grupos, a decisão aconteceria no estádio palmeirense e em jogo único.

Lucas Moura se posicionou contra gramado sintético (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

