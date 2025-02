Palmeiras x São Paulo: Zubeldía recebe amarelo e está suspenso contra a Ponte

O clássico entre Palmeiras e São Paulo foi marcado por tensão dentro e fora de campo. O técnico Luis Zubeldía, conhecido por seu temperamento explosivo à beira do gramado, recebeu mais um cartão amarelo e está suspenso para a próxima rodada do Campeonato Paulista, quando o Tricolor enfrentará a Ponte Preta, quarta-feira (19).

A partida teve todo o roteiro de um empate sem gols. Amarrada, com algumas confusões e sem grandes chances de gol. O São Paulo entrou em campo já classificado e empurrou para o rival a responsabilidade de vencer. Com o empate, o Verdão segue fora da zona de classificação. Com 17 pontos, está em 3º no grupo D, dois pontos atrás da Ponte Preta.

O clima esquentou pouco antes da metade do primeiro tempo. O lateral Enzo Díaz levou cartão amarelo após cometer falta no volante palmeirense Richard Ríos. Pouco depois, quando o atacante André Silva sofreu falta no meio de campo, Luis Zubeldía iniciou sua reclamação de forma intensa.

Minutos depois, o treinador ultrapassou a área técnica e foi advertido pelo árbitro, algo que se tornou recorrente desde sua chegada ao futebol brasileiro.

Luis Zubeldía observa o Cho-Rei no Allianz Parque (Marcello Zambrana/AGIF)

Aos 40 minutos, Zubeldía voltou a sair da área técnica, reclamou com a assistente Neuza Inês Back e acabou recebendo mais um amarelo. O motivo da insatisfação foi um impedimento marcado contra Jonathan Calleri antes que a jogada fosse concluída com a bola nas mãos do goleiro Weverton.

Na visão do treinador são-paulino, a assistente deveria ter aguardado a conclusão da jogada para que o VAR pudesse revisar qualquer possível erro. No entanto, sua reação exagerada resultou em mais um cartão e na suspensão para o próximo jogo contra a Ponte Preta. Com a punição deste domingo, Zubeldía soma 20 cartões amarelos e 2 vermelhos no Brasil.