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São Paulo tem retrospecto favorável contra Rogério Ceni como treinador; veja números

Técnico do Bahia venceu o Tricolor apenas uma vez em 14 confrontos; único triunfo foi por 2 a 1, pelo Brasileirão de 2025

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
28/10/2026 09:15
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Rogério Ceni
Rogério Ceni, técnico do Bahia (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

O São Paulo reencontra Rogério Ceni nesta quarta-feira (28), quando enfrenta o Bahia pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Ídolo tricolor como goleiro e ex-treinador do clube, Ceni tem um retrospecto desfavorável diante da antiga equipe desde que iniciou a carreira à beira do campo.

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Em 14 confrontos contra o São Paulo como treinador, Ceni soma apenas uma vitória, três empates e dez derrotas. O aproveitamento é de 14%, com 13 gols marcados e 28 sofridos pelas equipes comandadas por ele, segundo dados do Sofascore.

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Única vitória veio em 2025

Somando passagens por Fortaleza, Bahia e Flamengo, o único triunfo de Rogério Ceni contra o São Paulo aconteceu em 31 de maio de 2025, quando o Bahia venceu por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o treinador conseguiu superar o ex-clube em Salvador.

Desde então, o retrospecto segue como um dado relevante para o novo encontro entre as equipes. O São Paulo tenta manter a vantagem histórica diante de Ceni, enquanto o técnico busca conquistar sua segunda vitória contra o Tricolor.

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A partida desta quarta-feira também tem importância para a tabela do Brasileirão. O São Paulo tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Bahia busca somar pontos para se manter na disputa pelas primeiras posições.

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(Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress).
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