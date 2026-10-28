São Paulo tem retrospecto favorável contra Rogério Ceni como treinador; veja números
Técnico do Bahia venceu o Tricolor apenas uma vez em 14 confrontos; único triunfo foi por 2 a 1, pelo Brasileirão de 2025
O São Paulo reencontra Rogério Ceni nesta quarta-feira (28), quando enfrenta o Bahia pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Ídolo tricolor como goleiro e ex-treinador do clube, Ceni tem um retrospecto desfavorável diante da antiga equipe desde que iniciou a carreira à beira do campo.
➡️São Paulo tem nova baixa para enfrentar o Bahia; veja provável escalação
Em 14 confrontos contra o São Paulo como treinador, Ceni soma apenas uma vitória, três empates e dez derrotas. O aproveitamento é de 14%, com 13 gols marcados e 28 sofridos pelas equipes comandadas por ele, segundo dados do Sofascore.
➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Única vitória veio em 2025
Somando passagens por Fortaleza, Bahia e Flamengo, o único triunfo de Rogério Ceni contra o São Paulo aconteceu em 31 de maio de 2025, quando o Bahia venceu por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o treinador conseguiu superar o ex-clube em Salvador.
Desde então, o retrospecto segue como um dado relevante para o novo encontro entre as equipes. O São Paulo tenta manter a vantagem histórica diante de Ceni, enquanto o técnico busca conquistar sua segunda vitória contra o Tricolor.
A partida desta quarta-feira também tem importância para a tabela do Brasileirão. O São Paulo tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Bahia busca somar pontos para se manter na disputa pelas primeiras posições.
➡️Quem pode decidir? São Paulo busca protagonistas na reta final do Brasileirão
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
São Paulo
São Paulo enfrenta Bahia com alerta ligado para o MajestosoHá 3 horas
São Paulo
São Paulo tem nova baixa para enfrentar o Bahia; veja provável escalaçãoHá 16 horas
Onde Assistir
Bahia x São Paulo: onde assistir, horário e escalaçõesHá 18 horas
Futebol Nacional
Sócio-torcedor: clubes brasileiros apostam em tecnologia e benefícios para atrair fãsHá 19 horas
São Paulo
Quem pode decidir? São Paulo busca protagonistas na reta final do BrasileirãoHá 21 horas
Fora de Campo
Palmeiras, São Paulo e Flamengo; relembre as maiores viradas do BrasileirãoHá 1 dia
Mais LANCE!