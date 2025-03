São Paulo tem logística traçada para estreia na Copa Libertadores

O São Paulo tem a logística definida para a estreia na Copa Libertadores, que acontece nessa quarta-feira, dia 2 de abril. O Tricolor folgou no domingo (30), mas volta a treinar no CT da Barra Funda na segunda-feira (31).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Na terça-feira, a equipe deve realizar mais um treinamento e já embarca para Córdoba, na Argentina. O time estreia contra o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes. Da capital paulista até o local que receberá a partida, são pouco mais de três horas de voo, o que torna a logística facilitada.

A partida será às 20h30 (de Brasília), e após o jogo, o Tricolor retorna em voo fretado. Ainda não está definida como será a programação de quinta-feira.

continua após a publicidade

Pressionado, Luis Zubeldía evitou entrar em detalhes sobre o planejamento para a estreia na Libertadores. O treinador afirmou apenas que o cenário será diferente daquele apresentado no Brasileirão, quando o Tricolor empatou sem gols com o Sport, no último sábado, no Morumbis.

- Não tem comparação. A intensidade dos jogos da Libertadores é outra. Queria ter ganho, mas a Libertadores é diferente. Será duríssimo. Os times argentinos têm muita intensidade. Vocês já sabem como é. É outra coisa - disse Zubeldía.

continua após a publicidade

➡️ Rafael se posiciona sobre críticas a Zubeldía e comenta empate do São Paulo

O São Paulo volta a campo no domingo, dia 6 de abril, para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, pela segunda rodada do Brasileirão. Assim como na estreia, o Tricolor terá pela frente mais uma viagem: a delegação embarca no sábado, após o último treino, em voo fretado rumo a Belo Horizonte.

São Paulo tem Libertadores como uma das prioridades na temporada (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)<br>

São Paulo tem alerta ligado com Oscar antes de estreia

Mesmo com pouco tempo de preparação antes da estreia do time na Libertadores, o São Paulo mantém a situação de Oscar no radar.

Enquanto Lucas Moura ainda não foi ao gramado, Oscar chegou a ter algumas atividades de corrida. Se o veterano estiver recuperado, a possibilidade maior é que comece no banco, mas sempre com bastante cautela pelo lado do clube. Mas o Lance! apurou que o São Paulo adota cautela, até para evitar problemas maiores. Esses dias devem ser essenciais para essa avaliação.