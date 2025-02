São Paulo promete pagamento em dia e usar MorumBis para alavancar futebol feminino

O time feminino do São Paulo irá disputar uma temporada marcante para sua história. O elenco investiu em reforços e, pela primeira vez, irá disputar cinco campeonatos na temporada. A diretora Cleo Prado comentou durante a apresentação do elenco na última quinta-feira (27) sobre os planos futuros para o elenco e a possibilidade de voltar a mandar jogos no MorumBis.

-A gente optou por todo o nosso departamento ser 100% CLT. Nós não temos nenhum problema de atraso, falta de pagamento, então isso também é um diferencial. No final do mês, o cheque cai- comentou a diretora.

A última vez que a equipe são-paulina jogou no MorumBis foi em setembro de 2024, pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. As Brabas venceram a partida por 3 a 1 e foram campeãs na semana seguinte, ao vencer o Tricolor por 2 a 0 na Neo Química Arena.

-Nós tivemos a experiência aqui no MorumBis e foi maravilhosa, com 28.400 pessoas e a gente espera realmente que a torcida tenha esse olhar - relembrou a diretora de futebol feminino do São Paulo.

-O ano passado eu fechei um contrato com o Canindé, onde a gente conseguiu levar bastante jogos para o Canindé. Os primeiros jogos das competições normalmente a gente coloca em Cotia até por custo. Existem competições que elas têm uma valorização maior, outras menores - adicionou.

Entre os reforços para a temporada estão as zagueiras Day Silva e Anny, a lateral Bruna Calderan, a atacante Giovanna Crivelari e a meia Karla Alves.

Veja o elenco do São Paulo:

Goleiras: Anna Bia, Carlinha e Kerolyn;

Defensoras: Ana Beatriz, Anny, Bia Menezes, Day Silva, Jéssica Soares e Kaká;

Laterais: Bruna Calderan, Carol Gil, e Ravena;

Meio-campistas: Aline, Camilinha, Karla Alves, Maressa, Robinha, Serrana e Vi Amaral;

Atacantes: Crivelari, Day Silva, Dudinha, Isa, Késia Senna, Majhu e Milena;

Técnico: Thiago Viana.