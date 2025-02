O São Paulo teve uma boa notícia no treinamento desta quinta-feira (27), no CT da Barra Funda: o volante Luiz Gustavo deu início a sua transição com a preparação física e pode retornar ao time numa possível semifinal do Campeonato Paulista.

O retorno do volante, que se recuperou de fratura em um dedo do pé, acontece numa hora muito importante para a comissão técnica liderada por Luis Zubeldía, já que Pablo Maia, titular absoluto do meio-campo, precisou passar por cirurgia no tornozelo direito e perderá boa parte da temporada, ainda sem previsão de retorno.

Com os desfalques, Bobadilla, justamente quem substituiu Pablo Maia na partida em que o atleta se lesionou, contra o São Bernardo, na última rodada do Estadual, deve ser titular no próximo confronto da competição. Além do paraguaio, o Tricolor ainda conta com Alisson e Marcos Antônio para a posição.

Alisson não teve nenhuma lesão diagnosticada, mas em razão de uma sobrecarga física que pode acabar em algo mais grave, o departamento médico do São Paulo acreditava que ele precisava ser preservado para chegar em boas condições para a fase mata-mata do Paulistão.

Próximo jogo

No próximo desafio do São Paulo, marcado para a próxima segunda-feira (3), contra o Novorizontino, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelas quartas de final do Paulistão.

