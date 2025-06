São Paulo se prepara para mais uma saída no elenco

O São Paulo deve se despedir de Liziero ainda nesta semana. O Lance! apurou que desde o começo do ano, ainda com Luis Zubeldía, o jogador não estava mais nos planos do time. Com contrato até o dia 30 de junho, o Tricolor não conseguiu negociá-lo com nenhum time neste período.

A chegada de Crespo não mudou os planos. Mesmo frequentando o CT da Barra Funda, Liziero não está nos planos da comissão. E em momento algum, o São Paulo mostrou interesse em renovar seu contrato.

Liziero chegou a ser inscrito no Campeonato Paulista deste ano. Não com a intenção de jogar, mas para viabilizar uma possível negociação fora da janela de transferências oficial. Isso porque uma cláusula do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF permitia que apenas jogadores inscritos em campeonatos estaduais pudessem ser negociados entre os dias 10 de março e 11 de abril, o que também não aconteceu.

Desta forma, o clima de despedida na Barra Funda é iminente e a partir desta segunda-feira, dia 30 de junho, Liziero fica livre no mercado e pode negociar com outra equipe sem empecilhos.

Liziero não defende mais a camisa do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/SPFC)

Liziero não será a única saída

Liziero não será o único jogador do São Paulo a se despedir nesta pausa para o Mundial de Clubes. Além dele, Igor Vinícius também deixa o Tricolor, rumo ao Santos.

Ruan é outro caso. O São Paulo não entrou em um acordo com o Sassuolo, da Itália, e não terá mais o zagueiro disponível. O elenco se reapresentou no dia 26 de junho, já sem o jogador.

Matheus Alves, que está negociando com o CSKA, foi liberado pelo clube do Morumbis também. Ou seja, até o momento, o São Paulo se despede destes quatro jogadores. O time volta a jogar depois do dia 12 de julho.