São Paulo: joia de Cotia tem lesão diagnosticada

Maik, joia de Cotia e na mira do profissional do São Paulo, teve uma lesão muscular na coxa direita diagnosticada. O lateral-direito se lesionou na quarta-feira, dia 25 de junho, na partida do Sub-20 contra o Bahia, pelo Brasileirão da categoria.

O jogador passou por exames e teve o diagnóstico. O São Paulo não crava prazos de retornos oficialmente, mas lesões como estas podem levar até oito semanas para serem curadas, com a chance de voltar antes.

Com a saída de Igor Vinícius, negociado com o Santos, existia uma chance de uma passagem para Maik abrir no profissional. Agora, a joia seguirá com seu tratamento e sendo avaliado. Mesmo com a lesão, é um nome bem visto na Barra Funda.

Maik foi relacionado pela primeira vez entre os profissionais neste ano, contra o Talleres, pela Copa Libertadores (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo renovou o contrato de Maik

De olho no futuro, o São Paulo renovou o contrato de Maik recentemente. Igor Feliberto e o atacante Paulinho tiveram seus vínculos renovados na mesma época.

O paulistano Maik, que chegou a Cotia aos dez anos de idade, foi relacionado para o time profissional duas vezes. Também com 20 anos, renovou até 31 de maio de 2028. Desde o Campeonato Paulista, entrou na mira da comissão de Zubeldía.