São Paulo: as ausências e retornos do elenco na chegada de Crespo

O técnico Hernán Crespo foi apresentado na última semana e comandou na tarde de sexta-feira seu primeiro treino tático com o elenco do São Paulo. O argentino terá pouco mais de 15 dias antes de sua reestreia com o Tricolor e projeta seu primeiro desenho de escalação a partir de algumas ausências e retornos de atletas neste período de chegada. O treinador ainda não contará com suas melhores peças, mas vê no horizonte a recuperação de nomes importantes.

O principal deles é Oscar. O camisa 8 está fora de combate desde o final de maio, quando teve problemas musculares e ficou de fora dos três últimos jogos antes da pausa do Mundial de Clubes. Antes disso, o meia também havia perdido o mês inteiro de abril por conta de uma lesão na coxa e não engrenou pelo Tricolor desde o Campeonato Paulista, quando o São Paulo cai nas semifinais para o Palmeiras.

Agora, há a expectativa que o retorno do meia acompanhado de um período de inter-temporada o ajude a ser mais estável fisicamente na segunda metade da temporada. Além de Oscar, Crespo também contou com o retorno de volante Marcos Antônio, que volta para reforçar o sistema de marcação do meio-campo tricolor.

Por outro lado, o técnico não terá à sua disposição outros nomes que seguem em recuperação. Lucas Moura ainda não voltou a treinar e trabalha junto ao departamento médico para se recuperar de um estiramento na coxa, que sofreu na primeira semana de maio. Desde então, desfalca o São Paulo e ainda não tem previsão exata de retorno.

Ferreirinha e Luís Gustavo são outros dois jogadores que seguem em tratamento e não retornam imediatamente aos trabalhos com Hernán Crespo. Até a reestreia do Tricolor, prevista para acontecer diante do RB Bragantino em 16 de julho, há uma expectativa para a recuperação da dupla. Tanto Ferreira como Luiz Gustavo e Lucas já fazem atividades no campo e, apesar de não ter data exata de retorno, o trio já passa pela transição física com os companheiros em campo.

Outros nomes não irão trabalhar com Crespo por questões contratuais de saída do clube. O primeiro deles é o jovem Matheus Alves, meia que acertou sua ida para o Krasnodar, da Rússia. O zagueiro Ruan Tressoldi ainda tem situação indefinida, já que tem contrato até o final de julho e o Sassuolo, clube italiano dono dos seus direitos, quer vendê-lo. O São Paulo pensa em prolongar seu contrato, mas através de um empréstimo.

Oscar está recuperado de lesão e vai reforçar Crespo após o seu retorno ao São Paulo (Foto: São Paulo / Divulgação)

Como foi o treino tático de Crespo

O argentino comandou na tarde de sexta-feira seu primeiro trabalho tático no CT da Barra Funda e começou com o processo de aquecimento orientado pela preparação física. Depois, o elenco disponível foi dividido em dois grupos. Uma parte começou com atividade tática orientada por Crespo e a outra realizou um circuito físico. Os grupos intercalaram as funções ao longo do treino.

A ideia foi simular situações de jogo e passar a aplicar os conceitos pensados pelo argentino no setor ofensivo e defensivo. Foram treinadas finalizações, construção de jogadas e recomposição defensiva. O treino final foi feito com um coletivo em campo reduzido. O elenco volta a treinar neste sábado (28).