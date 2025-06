São Paulo treina com reforços à vista, e Crespo pode ganhar novidades

O São Paulo fez mais um dia de treinamento sob o comando de Hernán Crespo no CT da Barra Funda. Neste sábado, dia 28 de junho, o técnico teve boas notícias com jogadores que foram para a pausa do Mundial lesionados.

Oscar e Marcos Antônio participaram de toda atividade com bola. Lucas Moura e Ferreirinha ainda seguem com cronogramas na fisioterapia, mas também fizeram trabalhos no campo. Isso é um bom sinal pensando na sequência da temporada. Os quatro jogadores são vistos como peças muito importantes do elenco. No caso dos veteranos, os olhares de Crespo se voltam mais ainda, algo sinalizado ainda nos primeiros dias do seu retorno.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O elenco se apresentou na quinta-feira, dia 26. Crespo fará sua estreia oficial pela equipe contra o Flamengo no Maracanã, emendando mais um confronto fora de casa diante do RB Bragantino, mais um clube que briga no G4 do Brasileirão.

O Tricolor vive uma situação bastante complicada na competição. Com apenas duas vitórias até agora, está na 14ª posição, com doze pontos somados.

➡️De Cotia ao Pogon: Luizão relembra ascensão meteórica, polêmica com o São Paulo e planos

São Paulo fez um treino pesado neste sábado, dia 28 de junho (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Como foi o treino do São Paulo?

O restante do elenco do São Paulo treinou normalmente. Crespo dividiu a preparação em três etapas. A primeira coordenada pelos preparadores físicos na parte interna do CT da Barra Funda. Na sequência, os jogadores foram ao gramado, para um trabalho de força e velocidade.

O segundo bloco contou com uma dinâmica de posse de bola em espaço reduzido. O último foi um trabalho tático por posição. Existiu ainda um coletivo dividido em setores.