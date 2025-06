Venda de Matheus Alves pode aproximar São Paulo de meta de vendas; veja valores

O São Paulo está perto de atingir a meta de vendas estipulada para a temporada. O Lance! apurou que o clube negocia a possível saída de Matheus Alves para o CSKA, da Rússia, um interesse antigo que voltou a ganhar força nas últimas semanas.

As conversas entre as partes estão avançadas, e os valores giram em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,9 milhões). Caso a negociação se concretize nesses moldes, o Tricolor ficará ainda mais próximo de alcançar uma das metas financeiras mais relevantes do ano.

Com Matheus Alves na conta, o São Paulo chega perto dos R$ 152 milhões arrecadados em negociações de jogadores em 2025. A meta traçada pela diretoria é de R$ 155 milhões. Até aqui, o maior valor individual foi o da venda de William Gomes ao Porto, por R$ 54,5 milhões.

Entram na conta da meta jogadores como Michel Araújo (Bahia), Wellington Rato (Vitória) e Ângelo (Strasbourg), além de atletas que renderam ao clube por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa, como foi o caso de Marquinhos, que foi comprado pelo Cruzeiro e gerou R$ 600 mil ao São Paulo por conta disso.

A tendência é que o número aumente até o fim do ano. O clube ainda pode negociar outros nomes do elenco principal e também lucrar com percentuais de jogadores revelados em Cotia e negociados por outros clubes. Caso a venda de Matheus Alves ao CSKA se concretize, faltarão apenas R$ 2,9 milhões para o Tricolor alcançar a meta de R$ 155 milhões em vendas na temporada.

