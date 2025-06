Ruan pode deixar o São Paulo: entenda questão com o Sassuolo, da Itália

A situação envolvendo o zagueiro Ruan caminha para um desfecho inesperado pelo São Paulo. Tudo indica que o defensor retornará ao Sassuolo, da Itália, clube com o qual tem vínculo.

continua após a publicidade

O empréstimo ao Tricolor vai até o dia 30 deste mês, e o clube paulista buscava uma alternativa para renovar o contrato de empréstimo, por conta das condições financeiras. Os italianos preferiam negociar uma venda em definitivo.

Um complicador adicional é a condição física do atleta. Ruan está lesionado e deverá passar por uma artroscopia no joelho direito. Sua última atuação aconteceu em 20 de maio, na vitória do São Paulo sobre o Náutico por 2 a 1, pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

O Lance! que as tratativas entre São Paulo e Sassuolo travaram nos últimos dias por conta da dificuldade em chegar a um consenso. Desta forma, Ruan deve retornar ao clube italiano e não será mais opção para o Tricolor no retorno aos jogos após a pausa do Mundial de Clubes.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ruan deixará o São Paulo no final do mês (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo perde peça importante na defesa

O São Paulo perde uma peça importante no setor defensivo com a saída de Ruan. O jogador tinha boa aprovação por parte do Tricolor. Embora ainda não tenha buscado ninguém no mercado, pode existir um mundo em que isso seja opção para o time, ainda mais pensando em sequência. Arboleda, Alan Franco, Nahuel Ferraresi e Sabino são os zagueiros do São Paulo disponíveis no momento.