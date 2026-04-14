Raio-X do O'Higgins: forças, fraquezas e destaques do rival do São Paulo

O São Paulo encara a segunda partida da fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, dia 14 de abril. O Tricolor enfrenta o O´Higgins no Morumbis, às 19h (de Brasília). O Lance! levantou informações para desenhar um raio-x de como o time se apresenta em campo.

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Estilo de jogo 📋

O O'Higgins tem como principal característica a força coletiva, especialmente em competições internacionais, nas quais a equipe costuma elevar seu nível de desempenho. Sob comando de Lucas Bovaglio, o time ganhou um espírito competitivo mais acentuado, evidenciado desde a eliminação do Bahia na fase preliminar da Copa Libertadores.

A equipe chilena se destaca pela intensidade ao longo dos 90 minutos e pelo jogo aéreo, um dos seus principais trunfos. No desenvolvimento das jogadas, aposta em extremos habilidosos e em um centroavante de referência, como Arnaldo Castillo, que leva perigo principalmente nas bolas altas.

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Outro ponto relevante é o desempenho como mandante em torneios continentais. Jogando em Rancagua, o O'Higgins ainda não perdeu pontos, reforçando a força da equipe atuando em casa.

Equipe enfrentou o Bahia na fase preliminar da Copa Libertadores (Foto: Divulgação/Club Deportivo O'Higgins)<br>

Destaques individuais ⚽

Francisco González é o principal destaque da equipe, com números expressivos na temporada, somando sete gols e sete assistências em 16 partidas. No gol, Omar Carabalí vive grande fase e chegou a entrar no radar de Sebastián Beccacece para a seleção do Equador. Além deles, Felipe Ogaz, Juan Leiva e Arnaldo Castillo também vêm apresentando bom nível e se consolidam como peças importantes na estrutura do time.

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Pontos fracos 👎

Apesar da intensidade ofensiva, o O'Higgins apresenta fragilidades defensivas, especialmente na organização sem a bola. Por ser uma equipe que ataca bastante, por vezes deixa espaços e não se posiciona bem defensivamente.

Outro fator que pesa é a ausência de Miguel Brizuela, zagueiro considerado peça-chave no sistema defensivo. Além disso, o elenco ainda carrega certa inexperiência recente em partidas deste nível, o que pode impactar em momentos decisivos.

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Momento na temporada 📊

No campeonato nacional, o O'Higgins ocupa a oitava posição, a cinco pontos do líder. A equipe vem de uma derrota em casa por 2 a 0 para o Huachipato.

O Lance! conversou com Claudio Bustíos, do Chilevisión, Nano Reyes, da Rádio Caramelo de Rancagua, e Rodrigo Gómez, da Rádio Cooperativa - todos da imprensa chilena e que acompanham a equipe de perto.