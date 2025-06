São Paulo se aproxima da meta de vendas no ano; veja quanto falta

Com a negociação de Angelo ao Strasbourg, da França, o São Paulo se aproxima mais ainda da meta de vendas previstas no orçamento desta temporada. O Tricolor chegou a 76% do valor que era esperado.

Até o momento, o clube arrecadou R$ 118,8 milhões. Michel Araújo, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, William Gomes, Angelo e Marquinhos.

Além disso, o clube ainda terá alguns rendimentos de jogadores que estão negociados com outros times, mas podem render algumas porcentagens, como mecanismo de soliedariedade. Um exemplo é justamente o caso de Marquinhos, que pode ser comprado pelo Cruzeiro. Se acontecer, o São Paulo recebe o que se aproxima dos 75 mil euros (cerca de R$ 486 mil na cotação atual).

Nestor, por exemplo, pode ser comprado pelo Bahia em breve também e ajudar no caixa do São Paulo. No momento, o jogador está emprestado ao time de Rogério Ceni.

Outros jogadores, como Antony, podem entrar nesta conversa, seja por bônus ou algo do gênero. No caso, os que estão negociados com outros times e podem se transferir nas próximas janelas.

São Paulo tem meta importante de vendas na temporada

O São Paulo fechou a temporada 2024 com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Visando um cenário diferente e mais positivo neste ano, o Tricolor tem como foco pensar em bater algumas metas de vendas.

O clube tem uma meta de R$ 155 milhões a ser alcançada pensando em vendas. Segundo informação confirmada pelo Lance!, o Tricolor entende que terá que se desfazer de alguns jogadores do elenco atual pensando em caixa.

Alguns jogadores são vistos como ativos que podem render aos cofres do time. O Lance! apurou recentemente que a venda de Matheus Alves é uma das que estão sendo consideradas uma possibilidade concreta para o futuro.

Representantes do atleta e membros da diretoria do São Paulo se reuniram recentemente para discutir o assunto. Jogadores revelados em Cotia, como o caso de Angelo, podem entrar nesta conta também.