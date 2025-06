São Paulo pode lucrar quantia com negociação do Cruzeiro

O São Paulo pode receber uma parcela caso o Cruzeiro feche o acordo em definitivo pelo atacante Marquinhos. Ex-Tricolor, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o jogador pode render uma porcentagem ao clube paulista. Atualmente, quem detém os direitos do atleta é o Arsenal.

Se o jogador for contratado mesmo, o São Paulo recebe o que se aproxima dos 75 mil euros (cerca de R$ 486 mil na cotação atual). Revelado em Cotia, categorias de base do time, Marquinhos foi vendido pelo time em 2022 para o time inglês.

Na época, existiu uma pequena questão no contrato de Marquinhos. Mesmo com vínculo até 2024, o acordo de, até então, cinco anos foi assinado quando Marquinhos tinha apenas 16 anos. A Fifa restringe os contratos com menores de idade a somente três anos.

Por este motivo, sua transferência foi aceita por um valor menor que o esperado. Havia o risco da rescisão ser feita sem gerar lucro algum para o Tricolor. Na cotação da época, feita por cerca de R$ 18 milhões. Marquinhos tinha 19 anos.

Marquinhos saiu do São Paulo em 2022 rumo ao Arsenal, da Inglaterra. Passou pelo Norwich City, Nantes, na França, e pelo Fluminense. Na sequência, emprestado ao Cruzeiro. Agora, o jogador deve ser adquirido em definitivo.

Marquinhos foi criado em Cotia (Foto: Divulgação / São Paulo)

Como funciona o mecanismo de soliedariedade?

Criado no início dos anos 2000, o mecanismo de solidariedade da Fifa faz cada vez mais parte do orçamento dos clubes. Esse dispositivo se trata de uma comissão paga aos clubes formadores de atletas em cada negociação subsequente.

No caso do São Paulo, que tem uma base que costuma formar atletas que logo entram no radar da Europa, tais quantias são muito importantes no que diz respeito aos balanços financeiros. No caso de Marquinhos, o Tricolor não tem nenhuma porcentagem de direito econômico mais.