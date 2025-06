Angelo, sem acento, é o nome que começa a ganhar força nos bastidores do São Paulo e na mira de clubes europeus — tudo isso antes mesmo de sua estreia pelo time principal. Inclusive, o Tricolor já fechou sua venda ao Strasbourg, da França. O jogador deve começar a defender a equipe quando completar 18 anos.



Lateral-direito de apenas 16 anos, e que faz aniversário em outubro, passou a treinar recentemente com o elenco profissional no CT da Barra Funda e despertou atenção da comissão técnica de Zubeldía.

O Lance! apurou detalhes sobre o atleta e os motivos que o colocam como uma das principais joias e promessas atuais das categorias de base do clube.

Angelo se destaca pelo volume ofensivo e pela intensidade com que ataca os espaços livres, o que o torna um lateral agressivo no último terço do campo. Sua maneira de jogar, segundo pessoas próximas ao jogador, remete ao estilo de Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, principalmente pela capacidade de influenciar o jogo no setor ofensivo mesmo sendo lateral.



Além da técnica refinada, chama atenção pelo desempenho no jogo aéreo, como demonstrado ao marcar um gol na final do Sul-Americano Sub-17 pela Seleção Brasileira.



Também tem qualidade nas bolas paradas, com bom desempenho em cobranças de falta. Em abril, quando esteve com a Seleção Sub-17, foi titular em todos os jogos e autor do gol de empate na final contra a Colômbia, que levou a decisão para os pênaltis — e garantiu posteriormente o título ao Brasil.

Pela leitura de jogo e inteligência tática, há quem projete que Angelo pode atingir uma média entre cinco e oito gols por temporada no futuro, mesmo atuando na defesa.



No São Paulo desde 2018, o jogador ainda não conquistou títulos pelo clube, mas é monitorado de perto.

Embora treine com frequência entre os profissionais, continua registrado nas categorias de base e, inclusive, atuou recentemente pelo time Sub-17 no Campeonato Paulista.

Assim como outros talentos formados em Cotia, sobe ocasionalmente para atividades com o elenco principal, em um processo gradual de transição. A expectativa é que, ainda neste ano, passe a integrar de forma mais efetiva o grupo profissional.

Angelo é visto como promessa do São Paulo (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Interesse do mercado europeu

Aos 16 anos, Angelo tem contrato com o São Paulo até 30 de novembro de 2027 — ou seja, mais três anos de vínculo com o Tricolor. Recentemente, passou a despertar o interesse de clubes europeus, entre eles o Strasbourg, da França.

O Lance! apurou que a multa rescisória para transferências ao exterior está na casa dos 30 milhões de euros. A decisão de integrá-lo gradualmente ao elenco profissional está diretamente ligada ao interesse do mercado europeu, que acompanhava o atleta há meses. Angelo, inclusive, possui o maior contrato vigente nas categorias de base do clube, reflexo do potencial que o São Paulo projeta em seu desenvolvimento.

A venda foi acertada por 5 milhões de euros (R$32 milhões, na cotação atual), além de 2 milhões de euros (R$12,8 milhões na cotação atual) em metas.