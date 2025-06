Sem proposta do São Paulo, Igor Vinícius ficará livre para negociar em julho

O São Paulo corre contra o tempo para definir o futuro de Igor Vinícius. O lateral-direito perdeu espaço nesta temporada e pode assinar pré-contrato com outra equipe a partir do fim de junho. No Tricolor, tem contrato até dezembro de 2025.

O Lance! apurou que o time ainda não sinalizou nenhuma intenção de renovar com o time. Quanto a propostas de outros clubes, mesmo que esteja no radar de algumas equipes, ainda não teria chegado nada concreto.

A partir do dia 30 de junho, Igor Vinícius fica livre para esta assinatura e pode sair sem render nada ao São Paulo. Ou seja, se o Tricolor quiser reverter esta situação de alguma forma, tem exatos 27 dias para tal.

Com a chegada de Cédric Soares, Igor Vinícius deixou de ser a opção principal para a posição. Além de Cédric, o elenco também conta com Wendell.

Igor Vinícius tem um dos contratos mais longos do elenco (Divulgação)

Feitos de Igor Vinícius pelo São Paulo

Igor Vinícius está somente atrás de Arboleda no ranking de jogadores com maior contrato pelo São Paulo. O atleta foi cedido pelo Ituano por empréstimo em 2019 e foi comprado no final daquele ano. Com a camisa do time, foram 212 jogos, com sete gols e 24 assistências. Além disso, foi campeão do Campeonato Paulista em 2021, da Copa do Brasil em 2023 e da Supercopa em 2024.