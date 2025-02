São Paulo atualiza situação de Pablo Maia, e tempo de recuperação preocupa

O São Paulo teve novidades não tão boas com a situação de Pablo Maia. Contra o São Bernardo, no domingo (23), lesionou o tornozelo após prender o pé no gramado.

Desde o momento da lesão, a situação era preocupante. Pablo Maia deixou o gramado do Primeiro de Maio de maca e chorando bastante. Ao que tudo indica, se trata de uma entorse, mas o Lance! apurou que Pablo Maia passará por exames complementares na tarde desta segunda-feira (24). A necessidade é entender o que a entorse causou.

Quanto a previsão, não há um tempo cravado para retorno, mas um prazo de aproximadamente dois meses. Isso preocupa o Tricolor pensando nas decisões. Já é certo que Pablo Maia não será opção contra o Novorizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista,

Porém, caso o São Paulo avance mais ainda, existe a possibilidade de ficar fora de outras eventuais decisões do time. Ainda não há a informação sobre necessidade de cirurgia, mas vale destacar que no último ano, a Cria de Cotia perdeu quase toda a temporada após passar por dois procedimentos na coxa. Pablo Maia retornou somente em janeiro deste ano.

Lesão de Pablo Maia abre alerta no São Paulo

Além de Pablo Maia, Luiz Gustavo trata uma fratura no pé, mesmo estando em recuperação. Ou seja, talvez nenhum dos dois esteja disponível para os próximos desafios do São Paulo.

Pablo Maia passará por mais exames (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Uma das opções do São Paulo seria recorrer à base. Entre os principais nomes, está Negrucci, cria de Cotia desde os dez anos. Outra alternativa para o São Paulo seria buscar reforços no mercado. Embora o clube indique que tenha concluído seu ciclo de contratações nesta janela de transferências, o elenco não conta com tantas opções para substituir Pablo Maia e Luiz Gustavo.