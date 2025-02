São Paulo pode ter joia da base como titular em jogo com o RB Bragantino

O São Paulo encara o RB Bragantino na noite deste sábado (8), pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e quer emendar a segunda vitória seguida. Depois de se recuperar da derrota no clássico contra o Santos com uma bela goleada em cima do Mirassol, o Tricolor vai a Bragança Paulista enfrentar um adversário que passa por fase complicada no estadual. Em campo, Zubeldía pode promover a estreia como titular de uma joia da base.

Depois de atuar por 22 minutos na estreia com o Botafogo-SP, o meia Matheus Alves tem a chance de entrar no onze inicial do treinador no jogo que acontece nesta noite. Isso porque o São Paulo vai a campo com o time reserva, seguindo o planejamento de rodízio definido por Zubeldía no começo da competição.

O meia Matheus Alves é um dos grandes destaques do sub-20 do São Paulo. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Depois dos reservas atuarem contra a Portuguesa, na vitória por 2 x 1, o Tricolor usou os titulares contra Santos e Mirassol. Um derrota de 3 x 1 e uma goleada de 4 x 1, respectivamente. Dessa vez, jovens da base de Cotia voltam a ter minutagem pela equipe no estadual.

No caso de Matheus Alves, o meia foi um dos destaques do elenco campeão da Copinha 2025 e da Copa do Brasil sub-20 2024, quando vestiu a camisa 10 e era o responsável pela armação da equipe de Allan Barcellos. Entretanto, ainda não tinha tido a chance de estrear como titular no time principal por "seguir uma fila" de atletas do elenco.

Nesse time alternativo, Rodriguinho despontava como favorito à titularidade, mas o meia sentiu dores no joelho e está fora do confronto. por isso, Alves deve assumir o posto. Porém, a última escalação do Zubeldía com a equipe de reservas foi diferente do esperado, quando escalou os volantes Marcos Antônio, Santi Longo e Bobadilla no time, dando ao paraguaio a função de atuar mais à frente no setor.

A formação não funcionou tão bem e o São Paulo não fez um bom primeiro tempo. Por isso, a familiaridade de Matheus Alves com a função dá ao jogador uma possibilidade maior de assumir a posição no jogo de logo mais.

São Paulo usou time alternativo na estreia do Paulistão contra o Botafogo-SP. (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Outras crias de Cotia no time

Alves não é o único que briga por posição na equipe titular. O artilheiro e principal nome da base de Cotia, Ryan Francisco, deve ter minutagem no confronto de Bragança Paulista. Foi ele que marcou o gol da virada do São Paulo contra a Portuguesa, há duas rodadas.

Porém, a concorrência no setor é maior, já que André Silva vem de bons momentos com o treinador e larga com uma leve vantagem para o onze inicial. Foi assim no jogo contra a Lusa, quando ele marcou o primeiro gol em cobrança de pênalti. Contra o Mirassol, anotou mais um no MorumBis.

Na defesa, há uma dúvida sobre a presença de Cédric Soares entre os relacionados. Recém apresentado, o lateral direito português vinha ganhando condicionamento físico e entrosamento com o elenco para estar à disposição. O time alternativo já teve Nahuel Ferraresi na posição, mas tem Maike à disposição, que titular em toda a campanha vitoriosa do Tricolor no sub-20 em 2024 e na Copinha.

Os garotos de Cotia terão a chance de mostrar seu valor na partida que começa às 18h30 no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O Tricolor lidera o Grupo C, com 13 pontos em seis jogos, enquanto o RB Bragantino amarga a lanterna da chave C, com cinco pontos em sete partidas. O Massa Bruta vive momento difícil no estadual e quer se recuperar para avançar de fase.