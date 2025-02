Wendell revela ligação de Zubeldía e comenta concorrência por posição no São Paulo

O lateral-esquerdo Wendell, de 31 anos, foi apresentado oficialmente pelo São Paulo na tarde desta quinta-feira (6), no CT da Barra Funda, após dez anos atuando fora do Brasil. Com contrato até o fim de 2027, o novo dono da camisa número 18, explicou seu estilo de jogo, falou como pode ajudar a equipe de Luis Zubeldía e, é claro, sobre a concorrência por posição no clube.

continua após a publicidade

➡️ Wendell chega para assinar com o São Paulo e ‘perde’ número no elenco

- Normalmente, quando saímos daqui para a Europa, saímos com uma mentalidade e, chegando lá, encontramos outra realidade, realidade de mais trabalho, de mais disciplina e tudo isso é um aprendizado pra nós. Graças a Deus tive uma carreira longa na Europa, onde muita gente não consegue suportar esse processo e espero aqui dar continuidade ao que eu fiz lá durante esses anos - avaliou Wendell.

O jogador contou como foram os primeiros contatos para que a negociação com o São Paulo se concretizasse. Segundo ele, além de conversas com o presidente Julio Casares, revelou ligação do técnico Zubeldía.

continua após a publicidade

- Teve ligação, sim. Se mostrou super interessado, tive ligação com o Rui porque ele foi um cara que me lançou também no passado. Teve o presidente tantas vezes, e o Belmonte, o Nelson, todos os envolvidos. Então, estou super feliz, super contente e só quero agora entrar em campo e ajudar o São Paulo a vencer sempre, que é o meu objetivo - avaliou o jogador.

Em relação à concorrência no elenco, já que o São Paulo conta com o argentino Enzo Díaz na mesma posição, Wendell acredita que seja algo positivo, já que o calendário brasileiro é longo e é importante ter um revezamento na equipe durante toda a temporada. Além disso, falou sobre o desejo de estar com a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Acho que se o São Paulo tiver dois laterais direitos e esquerdos, dois meias, certamente a gente vai estar mais perto de conquistar alguma coisa, já que temos uns 70 jogos por temporada. E a seleção sempre é um objetivo. Conversei com o Lucas (filho de Dorival Jr.), que é um cara que eu admiro bastante, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, com o professor Dorival, e a seleção sempre é um alvo para mim, para a minha carreira. Acho que eu fazendo um bom trabalho aqui, acho que estou mais perto de estar lá, por isso eu escolho aquilo que é o São Paulo, que é um clube gigante - concluiu.

Negociação com o São Paulo

A torcida são-paulina aguardava a chegada de Wendell há algum tempo, desde que as negociações entre o clube e o jogador esquentaram em novembro do ano passado. Um impasse com o Porto relacionado a uma compensação financeira para liberar o atleta travou o negócio durante um tempo, o que obrigou o Tricolor a partir para a assinatura de um pré-contrato, já que o contrato do brasileiro com o time português acabaria em julho deste ano.

Após a virada do ano, São Paulo e Porto voltaram a se aproximar e iniciaram outras negociações, envolvendo jovens da base tricolor. William Gomes e João Moreira, crias de Cotia, já atuavam pelo profissional e acertaram sua ida para Portugal. O atacante como venda, por 9 milhões de euros, e o lateral por empréstimo com opção de compra por uma temporada. Com isso, a rescisão de contrato de Wendell se tornou viável.

Carreira

Na Europa, defendeu o Bayer Leverkusen, da Alemanha, e chegou ao Porto em 2021. Lá, o brasileiro disputou 109 jogos, marcou sete gols e distribuiu nove assistências. Pelo Dragão, conquistou três Taças, uma Supertaça de Portugal e uma Liga Portuguesa, além de uma Taça da Liga. Na atual temporada, Wendell tem apenas dois jogos com a equipe do Porto. Um pelo Campeonato Português e outro pela Taça de Portugal.