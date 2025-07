Agenda do São Paulo hoje (13/07/2025); curtinhas do L!

O São Paulo retorna para a capital paulista após a derrota contra o Flamengo e já treina na parte da manhã no CT da Barra Funda.

Agenda

O São Paulo não folga neste domingo. O time voltou durante a noite em voo fretado para a capital paulista. Com o jogo e a viagem, o time ainda se apresenta no CT da Barra Funda. Se recuperando da derrota contra o Flamengo, por 2 a 0, e com jogo na quarta-feira, o elenco treina a partir das 10h (de Brasília).

continua após a publicidade

O cronograma segue para os lesionados também, como Lucas Moura e Lucas Ferreira.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo voltou de viagem após derrota durante a noite (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Crias de Cotia

As categorias de base jogaram no dia anterior e, neste domingo, voltam a se apresentar pensando nos próximos desafios. Não há jogos marcados.

➡️Hernán Crespo desconversa sobre Lucas Moura e chegada de reforços no São Paulo

Futebol feminino

O elenco profissional ainda não tem atividades marcadas. Com a Data Fifa e jogadoras convocadas, ainda não estão se apresentando.

Quanto as categorias de base, o São Paulo tem um compromisso marcado na agenda. A equipe feminina Sub-15 do São Paulo enfrenta o SESI, às 16h, no Complexo Social do Morumbis, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Próximos jogos do São Paulo