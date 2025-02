Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado (8), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O Massa Bruta tem apenas cinco pontos, ocupa a lanterna do grupo B da competição e precisa vencer para diminuir as chances de rebaixamento no estadual. Por outro lado, o Tricolor faz a quarta melhor campanha geral, ocupa a liderança do grupo C com 13 pontos e quer vencer para melhorar o desempenho no torneio. O jogo terá transmissão do Nosso Futebol+ e da Zapping TV.

✅ FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x São Paulo

8ª rodada - Campeonato Paulista

📆 Data e horário: sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: Nosso Futebol+ (pay-per-view) e Zapping TV (serviço de assinatura)

🕴️ Arbitragem: Edina Alves Batista (árbitra); Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (auxiliares); Thiago Lourenço de Mattos (quarto árbitro); Ilbert Estevam da Silva, Herman Brumel Vani e Thiago Luís Scarascati (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Lucão; Hurtado, Eduardo Santos, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Lucas Evangelista e Vinicinho; Henry Mosquera, Eduardo Sasha e Isidro Pitta



SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Jandrei; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Patryck; Bobadilla e Marcos Antônio; Erick, Rodriguinho e Ferreira; André Silva

