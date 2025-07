Hernán Crespo abre o jogo sobre escolhas após derrota do São Paulo

Hernán Crespo falou após a derrota do São Paulo por 2 a 0 contra o Flamengo e explicou o porquê das suas escolhas. O treinador destacou que entende que o time precisa de mais intensidade, mas esclareceu como montou a escalação.

Com três zagueiros e três volantes, Crespo foi a campo com André Silva no ataque, com Oscar apoiando. No segundo tempo, Ryan Francisco entrou no lugar. Ao ser questionado sobre a ausência de Dinenno, reforço mais recente do Tricolor Paulista, o argentino alegou que o jogo não pedia um atleta com as características dele.

- Temos muito espaço para melhorar em termos ofensivos, para mim é claro que não era um jogo para Dinenno porque eu pretendia atacar pela profundidado, acho que Ryan e André Silva consegueriam essa característica, Dinenno não tem - disse Crespo.

Este foi o primeiro jogo de Crespo neste retorno ao São Paulo. Ao falar da derrota e do momento do Tricolor, hoje na 15ª posição, foi claro.

- No meio dessa situação, esperar a chegar o sonho de ganhar uma Copa do Brasil e Libertadores. Neste momento? Foco naquilo que podemos fazer, recuperar o elenco e lutar por cada bola. Sabemos que, graças a Deus, não vamos jogar todos os dias com o Flamengo no Maracanã - comentou.

- Eu pretendo ter mais intensidade quando recuperamos a bola, é o primeiro jogo, temos tempo, outros 25 jogos, 25 histórias novas. Depois vamos saber, mas temos que lutar até o final - completou.

Crespo explicou suas mudanças no São Paulo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi o jogo do São Paulo?

No retorno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo mostrou que deixou para trás a eliminação no Mundial de Clubes. O time dominou o São Paulo durante todo o jogo, fez 2 a 0 com Luiz Araújo e Wallace Yan e assumiu a liderança isolada do Brasileirão, com 27 pontos. Já o Tricolor fica em situação complicada na tabela. Com a derrota, o São Paulo permanece com 12 pontos, cai para a 15ª posição, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.