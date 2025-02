O técnico Luis Zubeldía aprovou a atuação do São Paulo, que aplicou uma importante goleada no Mirassol, time que vinha de uma sequência de cinco vitórias no Paulistão. O placar elástico de 4 a 1, nesta quarta-feira (5), no Morumbis, deu uma tranquilidade a mais ao time neste início de temporada.

continua após a publicidade

➡️Calleri brinca sobre primeiro gol do São Paulo contra o Mirassol: ‘Toquei na bola’

- Claro que temos coisas para ajustar, sempre quando termina um jogo, o que mais presto atenção são as grandes situações de gols das equipes. Criamos seis ótimas chances de gol, contra duas do rival, então acho que o time está gerando ótimas chances de gol o que é muito difícil - iniciou Zubeldía, após a vitória em casa.

- Na temporada passada nos custava muitíssimo gerar grandes situações de gol. Chegávamos a uma ou duas ocasiões de gol, pouquíssimas vezes tínhamos três ou quatro. Hoje estamos acima de três por jogo. Essa é uma grade notícia para nós - afirmou o treinador argentino.

continua após a publicidade

Apesar do entrosamento ofensivo, o São Paulo já sofreu seis gols em seis jogos do Estadual, o que também liga um sinal de alerta em relação ao sistema defensivo da equipe. Arboleda e Sabino formaram a dupla de zaga, enquanto Igor Vinícius e Enzo Díaz foram os laterais titulares contra o Mirassol.

- Então, possivelmente, ter esses dados lá em cima impacta um pouco o time da defesa. Os outros times sabem onde podem nos atacar e acontece que a gente também pode ter algum erro, alguma desorganização em determinado momento, mas temos que tentar conviver com isso e, claro, corrigir algumas pequenas coisas para ter mais equilíbrio no jogo - completou Zubeldía.

continua após a publicidade

➡️ Setor ofensivo funciona, São Paulo joga bem e goleia o Mirassol pelo Paulistão

São Paulo no Paulistão

O time comandado por Luis Zubeldía segue na ponta do Grupo C, com 13 pontos e um jogo a menos. Na próxima rodada do Estadual, o Tricolor vai encarar o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no sábado (8), às 18h30.