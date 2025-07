Rafael dispara sobre momento do São Paulo após derrota contra o Flamengo

O goleiro Rafael foi direto sobre o momento que o São Paulo vive após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Sem jogar há um mês, o Tricolor retornou aos compromissos com uma derrota por 2 a 0 no Maracanã. O jogo deste sábado (12) também marcou a reestreia de Hernán Crespo.

continua após a publicidade

O defensor destacou que o time precisa reagir e pontuar. Ao analisar o confronto contra o time carioca, disse que entende a dificuldade de enfrentá-los fora de casa, mas que o São Paulo precisaria ter outra postura no Brasileirão também.

➡️ Flamengo domina São Paulo, vence sem sustos e assume liderança isolada do Brasileirão

Na competição, o Tricolor está na 15ª colocação, com 12 pontos somados. O time está somente há duas posições e um ponto da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Depois da última derrota, a gente tinha uma expectativa grande para esse jogo, queríamos dar nosso melhor, o Flamengo é difícil de ser enfrentado aqui, corremos muito, tivemos nossos momentos, eles acertaram o chute. Sabemos que é um processo, estamos começando com Crespo, a gente tem colocado em prática muita coisa que ele tem nos pedido, mas é devagar. Agora, é pensar no Bragantino porque a gente precisa pontuar, buscar as vitórias - destacou Rafael após o jogo.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi o jogo do São Paulo?

No retorno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo mostrou que deixou para trás a eliminação no Mundial de Clubes. O time dominou o São Paulo durante todo o jogo, fez 2 a 0 com Luiz Araújo e Wallace Yan e assumiu a liderança isolada do Brasileirão, com 27 pontos. Já o Tricolor fica em situação complicada na tabela. Com a derrota, o São Paulo permanece com 12 pontos, cai para a 15ª posição, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.