Hernán Crespo desconversou sobre os tópicos Lucas Moura e vinda de reforços durante a coletiva de imprensa após a derrota do Flamengo por 2 a 0 contra o São Paulo. O técnico foi questionado sobre a questão médica do veterano e falou também sobre contratações, questionado sobre Gonzalo Tapia.

Sobre Lucas Moura, o jogador não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro por conta da lesão no joelho sofrida em maio. Embora tenha voltado a treinar normalmente, ainda não foi liberado para atuar. Ao ser questionado sobre a situação médica ou um possível retorno do camisa 7, Hernán Crespo foi direto: disse que essa questão cabe ao departamento médico, e não a ele.

- Isso não é comigo, é com doutor. Quando se fala de Lucas Moura ou que estão fora, é com doutor - explicou Hernán Crespo.

Crespo evitou cravar sobre reforços (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Crespo abre o jogo sobre reforços no São Paulo

Além de Lucas Moura, Hernán Crespo também falou sobre reforços. Primeiro questionado sobre reforços, foi em uma linha parecida: isso passa pela diretoria. Mas além do tema em um geral, também falou sobre Gonzalo Tapia, alvo do Tricolor.

- De mercado, é com a diretoria. Eu falo de futebol. Todo reforço que chega é bom. Isso é com a diretoria, não comigo - completou Crespo.

Bem-encaminhado, basicamente, o que falta para ser concretizado são os últimos detalhes. A tendência é que, quando essas questões forem resolvidas, o jogador passe por exames médicos no Brasil e assine contrato. O Lance! apurou que sua chegada é esperada para o começo da semana.