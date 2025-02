André Silva mira titularidade no São Paulo e analisa reforços do clube

Autor de dois gols no Campeonato Paulista deste ano, o centroavante André Silva dá sequência a um período de evolução e afirmação dentro do São Paulo de Luis Zubeldía. Desde o fim do ano passado, quando substituiu Calleri durante sua lesão, o jogador tem dado conta do recado e conseguido somar participações decisivas com a camisa Tricolor. Diante do RB Bragantino, ele deve ter mais uma chance no onze inicial.

- Sempre conto com o suporte dos meus companheiros. A gente está sempre treinando muito bem. Quando a oportunidade aparecer, estamos preparados para poder aproveitar muito bem. Então eu sigo trabalhando, sigo muito focado naquilo que eu quero. A gente trabalha para ter cada vez mais minutos, cada vez mais para mostrar o nosso valor. Então, tenho sido muito feliz. Acho que a recompensa do trabalho diário é aquilo que reflete no jogo - afirmou o jogador à SPFC TV, canal oficial do clube.

André Silva marcou gol contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista na goleada por 4 x 1. (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Zubeldía seguirá com seu planejamento de rodízio do time. Nesta sexta-feira (7), encerrou a preparação para o duelo contra a equipe de Bragança Paulista, que acontece às 18h30 deste sábado. Durante a atividade no CT da Barra Funda, o treinador dividiu o elenco em duas partes.

Um lado do grupo trabalhou com uma atividade de posse de bola em campo reduzido, enquanto o restante fez um treinamento tático, de 11 contra 11, utilizando toda a extensão do gramado. No fim, o técnico fez sessões de cobranças de bolas paradas e as finalizações frontais.

A expectativa é que Wendell também ganhe minutos nos próximos compromissos, que serão com Bragantino fora de casa, e Inter de Limeira e Velo Clube em Brasília, na segunda e quinta-feira, respectivamente. O MorumBis estará ocupado com a realização de shows da cantora Shakira.

Análise dos reforços

A janela de transferências do São Paulo teve como principal nome o meia Oscar, que iniciou muito bem sua trajetória neste retorno ao Tricolor já deixou três gols no Paulistão. André Silva ressaltou a importância da chegada dos nomes no elenco e afirmou que vê o grupo tendo uma rápida adaptação ao estilo de jogo proposto pela comissão técnica e uma boa interação com todos os jogadores. Além de Oscar, chegaram os laterais Enzo Díaz, Wendell e Cédric Soares.

- Foram pessoas que chegaram de bom coração, pessoas que ajudam dentro de campo e extra campo. Acho que é importante entender rápido aquilo que é o grupo. Então, eles têm correspondido muito bem, têm entendido aquilo que o nosso professor, Zubeldia, pede para nós. É parabenizar quem chegou porque chegou para somar - destaca.

São Paulo venceu o Mirassol com facilidade pelo Paulistão. (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Zubeldía tem como plano trocar o time cada um ou dois jogos, segundo sua própria determinação. O São Paulo entrou em campo com seu time titular diante do Santos, na derrota por 3 x 1 na Vila Belmiro, e se recuperou com uma boa goleada de 4 x 1 diante do Mirassol, na última quarta.

Em Bragança, o treinador deve abrir ainda mais espaço para a promover jovens jogadores ou nomes com menos minutagem no São Paulo. Ainda não há uma confirmação se os jogos em Brasília serão com o time principal ou reserva.

O São Paulo lidera o Grupo C, com 13 pontos em seis jogos, enquanto o RB Bragantino ocupa a quarta colocação da chave C, com cinco pontos em sete partidas.