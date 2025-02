Zubeldía admite Paulistão como teste para o São Paulo e cita pilares importantes

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, disputa pela primeira vez o Campeonato Paulista frente ao clube. O argentino admitiu que tem aproveitado este início de temporada e a disputa do Estadual para testar jogadores e formações táticas, assim como outros técnicos costumam fazer. Apesar disso, o campeonato é levado a sério e o Tricolor tem a obrigação de chegar longe.

Apesar do pouco tempo para trabalhar e levando em consideração a maratoma de jogos em poucos dias, para exemplificar o que pensa em relação ao Paulistão, Zubeldía resumiu suas ideias em "pilares".

- Esse momento tem três pilares. A competição é muito importante, precisamos ganhar jogos e chegar ao mata-mata. Segundo pilar é a preparação. Terceiro pilar é buscar variações táticas e ver a conduta dos distintos nomes, analisando as possíveis variações que faremos. Nem tudo pode ser positivo, porque é um momento em que você busca coisas, arrisca um pouco mais - afirmou o técnico do São Paulo.

Em relação à sequência de jogos em um curto espaço de tempo, além de um clássico contra o Palmeiras no dia 16, Zubeldía prefere não focar no Choque-Rei, mas sim nos dois duelos antes deste jogo importante.

- Vamos lá, jogo a jogo. Claro que existe um planejamento geral e teremos que decidir (sobre quem colocar em campo), mas vamos jogo a jogo, o mais importante é tentar vencer - finalizou o argentino.

São Paulo no Paulistão

O time comandado por Luis Zubeldía segue na ponta do Grupo C, com 13 pontos e um jogo a menos. Na próxima rodada do Estadual, o Tricolor vai encarar o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no sábado (8), às 18h30.