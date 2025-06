Pelo Vasco, Diniz e Tchê Tchê reencontram São Paulo juntos pela primeira vez após episódio em 2021

São Paulo e Vasco, jogo que acontece nesta quinta-feira (12), será de muitos reencontros no estádio do Morumbis. Entre uma das histórias mais marcantes envolvendo duas personalidades e os dois times, está a de Fernando Diniz e Tchê Tchê. Hoje, juntos pelo Vasco, mas quando juntos no São Paulo, viveram um episódio marcante, que já é página virada.

Em janeiro de 2021, numa partida do Tricolor contra o Red Bull Bragantino, Diniz e Tchê Tchê discutiram e o áudio foi captado pela transmissão da partida. O técnico chegou a chamar o jogador de "perninha", "ingrato" e de "mascaradinho". Após o jogo, o treinador se desculpou com o atleta. Anos depois, a dupla se reencontrou no Vasco.

Homem de confiança de Diniz

Na coletiva de apresentação no Vasco, Diniz foi questionado sobre a relação com Tchê Tchê. O técnico colocou uma pedra sobre o assunto e deixou claro que é "página virada".

- Ele que se colocou como titular, inclusive pela história que tem comigo. É um dos jogadores que mais atuaram comigo na carreira. De alguns momentos, eu tenho uma iluminação de que faço as coisas de coração. O que eu faço com os jogadores é o que eu faço com os meus filhos. Se errar, tenho que pedir desculpa e seguir minha vida. Eu sou rigoroso e consigo ajudar. Todos eles tiveram um momento como do Tchê Tchê. Faz parte do processo, não é um processo linear. Foi uma coisa que aconteceu que está totalmente superada, ele conseguiu jogar muito bem, acho que foi uma das melhores partidas dele aqui. E espero que ele seja muito feliz no Vasco - afirmou Diniz.

Na segunda passagem de Diniz pelo Vasco, Tchê Tchê é um dos jogadores que atuou em todas as partidas em que o técnico esteve na beira do campo. Ao todo, o Cruz-Maltino tem seis duas vitórias, um empate e três derrotas sob o comando do treinador. Dois desses confrontos garantiram classificações às oitavas de final da Copa do Brasil e aos playoffs da Sul-Americana.

Diniz e Tchê Tchê se abraçaram em Santos x Atlético-MG (Foto: Reprodução/Premiere)

Diniz teve atrito com Luciano, camisa 10 do São Paulo

Diniz não protagonizou uma polêmica somente com Tchê Tchê. O treinador também se estranhou com Luciano há algum tempo, e o jogo desta quinta-feira também marcará o reencontro dos dois.

Em maio de 2024, quando ainda técnico do Fluminense, discutou com o camisa 10 do São Paulo em jogo que aconteceu no Morumbis. Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, a briga aconteceu aos 49 minutos do primeiro tempo. Manoel estava com a bola, deixou de lado e foi receber um atendimento médico pontual. Luciano pegou a bola de outro gândula para cobrar um lateral. A atitude estressou Diniz.

Na discussão, chegou a dizer que "você acabou para mim" para Luciano. O clima esquentou e acabou em expulsão. Diniz chegou a explicar o que aconteceu entre os dois e o assunto foi visto como resolvido.