Reforço do São Paulo pode chegar como desfalque em competição

Dinenno, reforço que pode ser anunciado pelo São Paulo em breve, chega como forte nome para o ataque tricolor. Vindo para repor a lacuna deixada por Calleri, que retorna de lesão somente no final da temporada, o argentino deve ser desfalque certo na Copa do Brasil.

O Tricolor disputa as oitavas de final contra o Athletico-PR. Pelas regras da competição, por sua vez, existe uma liberadação por parte da CBF para que um atleta jogue por dois times, mas somente se ele tiver disputado até a segunda fase da competição.

Pelo Cruzeiro, time no qual Dinenno estava atuando, chegou a entrar em campo em uma rodada da Copa do Brasil válida pela terceira fase. No caso, contra o Vila Nova. Ou seja, pelo São Paulo, não poderá disputar mais o campeonato nesta temporada. Nesta partida em questão, jogou por apenas 12 minutos.

No mais, Dinenno fica disponível para atuar na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Tricolor estaria interessado em ter o jogador já contra o Vasco, em jogo que acontece neste dia 12 de junho, no Morumbis.

Dinenno chega para suprir a lacuna deixada por Calleri (Foto: Divulgação / Cruzeiro)

Entenda a negociação do São Paulo com Dinenno

O São Paulo surpreendeu o torcedor e terá uma novidade importante no elenco para a sequência na temporada 2025. O clube acertou a chegada do atacante Dinenno, que pertencia ao Cruzeiro, até o final do ano, para suprir a ausência deixada por Calleri, que passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho e só volta no ano que vem.

A diretoria tricolor tinha uma estratégia pensando no mercado após a lesão de Calleri, que vinha sendo peça-chave no ataque. Com a necessidade urgente de reposição, o São Paulo analisou diversos nomes, incluindo Carlos Vinícius, ex-Fulham, mas esbarrou em limitações de orçamento. A contratação era necessária, mas o caixa não ajudava.