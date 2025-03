São Paulo parabeniza Olympiacos e indica avanço em negociações; entenda

Uma publicação feita pelo São Paulo na manhã desta segunda-feira (10) chamou atenção por levantar um tema acompanhado de perto pela torcida tricolor. Nas redes sociais, o clube parabenizou o Olympiacos, da Grécia, pelo aniversário de 100 anos. A equipe pertence ao empresário grego Evangelos Marinakis, que negocia com o Tricolor para investir nas divisões de base do gigante brasileiro.

O São Paulo tem conversas com o grego desde o final do ano passado e, apesar de não ter acontecido nenhum avanço oficial nas tratativas, o Lance! apurou que a relação de parceria é vista de forma positiva pelas duas partes. O próprio posicionamento público do Tricolor é um reforço desse cenário.

No texto, o Tricolor se refere ao Olympiacos como "gigante" e ressalta o status de maior campeão nacional da Grécia.

- Ao gigante Olympiacos, é com grande respeito que parabenizamos o maior campeão grego pela linda trajetória construída nestes 100 anos de história e conquistas. Que as próximas temporadas sejam ainda mais gloriosas - diz o post.

A negociação entre São Paulo e Evangelos Marinakis é para que o bilionário grego invista em Cotia, base do clube, e passe a ter direito no passe dos jovens atletas formados nas categorias de base, vistos como ativos valiosos pelo empresário.

Desde o fim do ano passado que a base de Cotia vem se destacando no cenário nacional. Em novembro, conquistou o título da Copa do Brasil sub-20 em cima do Palmeiras. Dois meses depois, em janeiro, bateu o Corinthians na decisão da Copinha. O time já rende frutos ao elenco profissional, que promoveu nomes como Ryan Francisco e Lucas Ferreira ao elenco principal.

Negociações com o Vasco

Ao mesmo tempo que existem conversas com o São Paulo para um futuro investimento na base, Marinakis surgiu como um possível comprador da SAF do Vasco. Após a saída da 777 Partners, o time carioca busca um novo representante para investir no clube.

Também no ano passado, Marinakis surgiu como um nome forte nessa busca. As conversas entre a diretoria carioca o grego também não avançaram até aqui. Ao mesmo tempo, não há uma sinalização de desistência e nem de que a parceria com o São Paulo impediria o investimento no Vasco.