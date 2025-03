Palmeiras x São Paulo em mata-matas: confrontos do Choque-Rei

A rivalidade entre Palmeiras e São Paulo é uma das mais emblemáticas do futebol brasileiro. Com encontros decisivos em competições nacionais e internacionais, os confrontos eliminatórios entre essas duas potências do futebol paulista sempre foram marcados por grandes jogos, tensão e rivalidade dentro e fora de campo. O Lance! lista todos os confrontos de Palmeiras x São Paulo em mata-matas.

Desde os primeiros duelos decisivos, ainda na década de 1970, até as batalhas recentes por títulos estaduais, nacionais e continentais, Palmeiras e São Paulo sempre protagonizaram jogos eletrizantes. A alternância de vitórias entre os clubes demonstra o equilíbrio da disputa e a força histórica de ambos.

Grandes jogadores já passaram por esse clássico, fazendo história em finais de campeonato e jogos eliminatórios que ficaram na memória do torcedor. Cada duelo tem uma narrativa única, com momentos de glória para ambos os lados, consolidando o Choque-Rei como um dos confrontos mais aguardados do futebol brasileiro.

Neste artigo, você confere todos os confrontos eliminatórios entre Palmeiras e São Paulo, com detalhes sobre as partidas, os placares e o impacto de cada embate na trajetória dos clubes.

Todos os confrontos decisivos entre Palmeiras x São Paulo em mata-matas

Vitórias do São Paulo

1977 - Semifinal do Paulistão

15/05 – Palmeiras 1 x 3 São Paulo (Morumbi)

1978 - Semifinal do Paulistão

17/06 – Palmeiras 0 x 1 São Paulo (Morumbi)

1987 - Semifinal do Paulistão

15/08 – São Paulo 0 x 0 Palmeiras (Morumbi)

23/08 – Palmeiras 1 x 3 São Paulo (Morumbi)

1992 - Final do Paulistão

05/12 – Palmeiras 2 x 4 São Paulo (Morumbi)

20/12 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras (Morumbi)

1994 - Oitavas de final da Libertadores

27/04 – Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Pacaembu)

24/07 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras (Morumbi)

1998 - Semifinal do Rio-São Paulo

17/02 – São Paulo 1 x 2 Palmeiras (Pacaembu)

25/02 – Palmeiras 0 (2) x 1 (3) São Paulo (Brinco de Ouro)

1998 - Semifinal do Paulistão

19/04 – Palmeiras 1 x 2 São Paulo (Morumbi)

26/04 – São Paulo 3 x 1 Palmeiras (Morumbi)

2000 - Quartas de final da Copa do Brasil

24/06 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras (Morumbi)

27/06 – Palmeiras 2 x 3 São Paulo (Palestra Itália)

2002 - Semifinal do Rio-São Paulo

21/04 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras (Morumbi)

27/04 – Palmeiras 2 x 2 São Paulo (Morumbi)

2002 - Semifinal do Supercampeonato Paulista

19/05 – Palmeiras 0 x 2 São Paulo (Anacleto Campanella)

22/05 – São Paulo 2 x 2 Palmeiras (Canindé)

2005 - Oitavas de final da Libertadores

18/05 – Palmeiras 0 x 1 São Paulo (Palestra Itália)

25/05 – São Paulo 2 x 0 Palmeiras (Morumbi)

2006 - Oitavas de final da Libertadores

26/04 – Palmeiras 1 x 1 São Paulo (Palestra Itália)

03/05 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras (Morumbi)

2019 - Semifinal do Paulistão

30/03 – São Paulo 0 x 0 Palmeiras (Morumbi)

07/04 – Palmeiras 0 (4) x 0 (5) São Paulo (Allianz Parque)

2021 - Final do Paulistão

20/05 – Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Allianz Parque)

23/05 – São Paulo 2 x 0 Palmeiras (Morumbi)

2022 - Oitavas de final da Copa do Brasil

23/06 – São Paulo 1 x 0 Palmeiras (Morumbi)

14/07 – Palmeiras 2 (3) x 1 (4) São Paulo (Allianz Parque)

2023 - Quartas de final da Copa do Brasil

05/07 – São Paulo 1 x 0 Palmeiras (Morumbi)

13/07 – Palmeiras 1 x 2 São Paulo (Allianz Parque)

2024 - Supercopa do Brasil - Final

04/02 – Palmeiras 0 (2) x 0 (4) São Paulo (Mineirão)

Vitórias do Palmeiras

1972 - Semifinal do Torneio Laudo Natel

25/02 – Palmeiras 0 (7) x 0 (6) São Paulo (Pacaembu)

2000 - Oitavas de final do Campeonato Brasileiro

25/11 – Palmeiras 1 x 1 São Paulo (Pacaembu)

30/11 – São Paulo 1 x 2 Palmeiras (Morumbi)

2008 - Semifinal do Paulistão

13/04 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras (Morumbi)

20/04 – Palmeiras 2 x 0 São Paulo (Palestra Itália)

2021 - Quartas de final da Libertadores

10/08 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras (Morumbi)

17/08 – Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Allianz Parque)

2022 - Final do Paulistão

30/03 – São Paulo 3 x 1 Palmeiras (Morumbi)

03/04 – Palmeiras 4 x 0 São Paulo (Allianz Parque)