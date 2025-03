O São Paulo Futebol Clube tem uma trajetória gloriosa no Campeonato Paulista, com títulos e grandes ídolos que marcaram época no Estadual. Ao longo das décadas, diversos craques se destacaram pelo faro de gol, ajudando o Tricolor a se consolidar como um dos gigantes do futebol paulista. Neste artigo, conheça os maiores artilheiros do São Paulo na história do Paulistão, seus números e impacto na trajetória do clube. O Lance! te apresenta os artilheiros do São Paulo no Paulistão.

Os artilheiros do São Paulo no Paulistão

Gino Orlando – O maior artilheiro do São Paulo no Paulistão

O maior artilheiro do São Paulo na história do Campeonato Paulista é Gino Orlando, com 142 gols marcados entre 1952 e 1963. O centroavante foi um dos principais jogadores do clube nos anos 1950 e liderou o ataque tricolor nas conquistas estaduais de 1953 e 1957. Seu nome está eternizado na história do clube como o primeiro jogador são-paulino a atingir 200 gols pelo Tricolor.

Outros grandes artilheiros do São Paulo no Paulistão

Serginho Chulapa – 138 gols

Maior artilheiro da história do São Paulo em todos os torneios, Serginho Chulapa anotou 138 gols no Paulistão entre 1973 e 1982. Goleador nato, ele foi essencial nas conquistas dos estaduais de 1975, 1980 e 1981. Também foi artilheiro do Paulistão em 1975 e 1977, deixando sua marca como um dos atacantes mais decisivos do Tricolor.

Luizinho – 122 gols

Atacante versátil, Luizinho brilhou pelo São Paulo entre 1930-1934 e 1941-1946, somando 122 gols no estadual. Ele fez parte do time que conquistou o primeiro título paulista do clube em 1931 e ajudou a consolidar a supremacia tricolor na década de 1940, vencendo quatro Paulistas (1931, 1943, 1945 e 1946).

Leônidas da Silva – 93 gols

Conhecido como o “Diamante Negro”, Leônidas marcou 93 gols no Paulistão entre 1942 e 1950. Ele revolucionou o futebol são-paulino e liderou o clube em cinco títulos estaduais (1943, 1945, 1946, 1948 e 1949). Sua chegada elevou o São Paulo a um novo patamar e consolidou o “Rolo Compressor” como uma das grandes equipes da época.

Outros grandes artilheiros do São Paulo no Paulistão:

Müller – 89 gols Teixeirinha – 87 gols Maurinho – 84 gols Arthur Friedenreich – 72 gols Prado – 66 gols Raí – 63 gols

O impacto dos artilheiros na história do São Paulo

Os maiores goleadores do São Paulo no Campeonato Paulista foram fundamentais para a consolidação do clube no cenário estadual. Suas atuações decisivas e gols memoráveis ajudaram o Tricolor a erguer diversas taças e a construir uma das histórias mais vitoriosas do futebol paulista.

O Campeonato Paulista segue sendo um dos torneios mais valorizados do país, e o São Paulo continua revelando novos craques que buscam entrar para essa lista de lendas do clube. A tradição ofensiva do Tricolor segue viva, e a torcida sempre espera por novos ídolos para manter essa rica história de conquistas e gols.