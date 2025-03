Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 21h35, no Allianz Parque, em um clássico que vale vaga na final do Campeonato Paulista. Mas a disputa entre os rivais não acontece apenas dentro de campo. Nos últimos anos, os clubes adotaram estratégias diferentes no mercado de transferências, refletindo suas condições financeiras e visões de gestão.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Enquanto o Palmeiras investe pesado em jovens jogadores, apostando no retorno técnico e financeiro, o São Paulo foca em contratações experientes e de baixo custo, aproveitando oportunidades de mercado. Mas qual das estratégias pode trazer mais resultados?

💎 Palmeiras aposta em jovens promissores

O Palmeiras tem sido um dos clubes que mais investem no futebol brasileiro. Na última janela, o Verdão bateu o recorde de contratação mais cara da história do país ao pagar 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões) para tirar Vitor Roque do Barcelona. Antes disso, já havia desembolsado 20 milhões de euros (R$ 121 milhões) por Paulinho, ex-Atlético-MG.

continua após a publicidade

A ideia da diretoria alviverde é formar um elenco competitivo e, ao mesmo tempo, valorizar ativos para futuras negociações.

🎩 São Paulo prioriza experiência e custo reduzido

Com menos poder de investimento, o São Paulo segue uma linha oposta, apostando na experiência e em jogadores sem custos de transferência. Dois exemplos recentes são Lucas Moura e Oscar, que chegaram ao clube sem que o Tricolor precisasse pagar por seus direitos econômicos.

Essa abordagem tem como objetivo equilibrar o elenco sem comprometer as finanças do clube, que ainda lida com dificuldades econômicas. Em 2025, o São Paulo gastou apenas 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) em reforços, enquanto o Palmeiras investiu 84 milhões de euros (R$ 511 milhões).

continua após a publicidade

🔍 Qual estratégia levará vantagem?

O clássico desta segunda-feira coloca frente a frente essas duas filosofias de gestão. De um lado, o Palmeiras investe alto para garantir competitividade a longo prazo. Do outro, o São Paulo busca reforçar o time sem comprometer o orçamento. Dentro de campo, apenas um dos rivais avançará à decisão do Paulistão. Mas, fora dele, essa disputa financeira pode seguir por muito tempo.