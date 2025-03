Palmeiras x São Paulo vira jogo decisivo para futuro de Zubeldía no clube

O duelo entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista nesta segunda-feira (10) tem caráter decisivo pela briga na decisão do estadual, mas também mexe diretamente com a situação da comissão técnica são-paulina. Comandada por Luis Zubeldía, a equipe que está à frente do Tricolor pode ser ainda mais pressionada a depender do resultado do clássico, que pode eliminar o clube da competição.

Por mais que a decisão de demitir Zubeldía, ou não, não esteja diretamente em pauta, Zubeldía pode passar a enfrentar uma pressão ainda maior à frente do São Paulo a partir do começo do Campeonato Brasileiro. Esse vai ser o primeiro Brasileirão que o técnico vai assumir desde o começo e pode enfrnetar um cenário negativo já desde a primeira rodada.

Zubeldía comanda treino pelo São Paulo no CT da Barra Funda. (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Ainda na fase de grupos, o Tricolor viveu uma sequência conturbada ao emendar cinco jogos seguidos sem vencer, o que acendeu o alerta da torcida com o treinador. Por outro lado, em nenhum momento a diretoria ou a própria comissão se posicionou oficialmente indicando uma possibilidade de deixar a equipe.

O confronto também dá ao São Paulo a chance de pôr fim a um tabu negativo que dura seis clássicos contra o alviverde. Desde 2021 que o Tricolor não vence o rival. A última vez foi em um jogo do Brasileirão daquele ano. Desde então, são quatro derrotas tricolores e dois empates.

No cenário de classificação, Zubeldía passa a trabalhar com uma margem mais ampla e alivia a pressão com a possibilidade de disputar o troféu com o São Paulo. O último título conquistado pelo Tricolor foi justamente em cima do Palmeiras, na disputa da Supercopa do Brasil em 2024, quando o campeão da Copa Do Brasil enfrenta o campeão do Brasileirão da temporada.

Preparação finalizada para o clássico

No domingo (9), o São Paulo realizou o último treino antes do Choque-Rei desta segunda. A atividade aconteceu na parte da manhã no CT da Barra Funda. O grupo iniciou as atividades com o aquecimento, e na sequência foi realizado uma dinâmica de fundamentos técnicos ao lado da comissão.

Zubeldía focou na preparação do time a partir de um treinamento tático de 11 contra 11, onde utilizou toda a extensão do campo e fez o ensaio da equipe que vai começar como titular no clássico do estadual. A parte final do treinamento foi focada em jogadas de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva.

Treinador quer recueprar de vez a boa fase no Tricolor. (Foto: Rubens Chiri, Miguel Schincariol e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

A expectativa é que o São Paulo vá a campo com uma formação de três zagueiros, assim como fez contra o próprio Palmeiras no clássico da primeira fase, onde empatou por 0 x 0, e também na sequência recente de jogos, contra São Bernardo e Novorizontino.

O time tem dois retornos para o jogo. O volante Luiz Gustavo e o zagueiro Ruan estão recuperados de lesão e devem estar entre os relacionados por Zubeldía para a partida. Na pate do ataque, o camisa 10 Luciano pode iniciar no banco, já que a formação com três defensores prioriza um meio-campo com alas a dupla no ataque deve ser formada por Lucas Moura e Calleri.

A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, casa palmeirense.