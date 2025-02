São Paulo mantém treino após avião cair próximo ao CT

O São Paulo informou que não alterou sua programação de treinamento após um avião cair próximo ao CT do clube, localizado na Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista. Ao contrário do Palmeiras, que adiou a atividade desta manhã para a parte da tarde, o Tricolor manteve o treino marcado para às 10h. Os centros de treinamento dos clubes ficam muito próximos um do outro.

continua após a publicidade

A aeronave caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na altura do número 1.874, que fica a cerca de 500 metros das sedes dos clubes. A via foi interditada por conta do acidente, o que dificulta o acesso à área em diversos pontos.

➡️ Avião cai em São Paulo e adia treino do Palmeiras; via foi interditada

CT do São Paulo fica na Barra Funda, próximo do local do acidente. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Marquês de São Vicente é uma importante via que corta as regiões da Barra Funda e Água Branca, onde fica localizado o centro de treinamento do clube. O Allianz Parque, estádio do Palmeiras, também fica próximo ao local do acidente, cerca de 1,5 quilômetros.

continua após a publicidade

O treino do São Paulo é o último antes da partida contra o RB Bragantino, que acontece neste sábado, às 18h30, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Para o Tricolor, esse será o sétimo jogo na competição, já que a equipe ainda não disputou a partida adiada na estreia do estadual. O jogo será contra a Inter de Limeira, na segunda-feira (10).

Queda de avião deixa dois mortos

O acidente aconteceu por volta das 7h20 e, no momento da queda, a aeronave atingiu um ônibus e houve uma explosão. O coletivo estava com pouco movimento no momento da colisão. No acidente, duas pessoas que estavam no avião morreram e outras sete foram socorridas em solo.

continua após a publicidade

Entre os feridos, está um motociclista que passava no local e foi atingido por destroços do avião, além de uma senhora que estava dentro do ônibus. O motorista foi atendido com uma crise de ansiedade e levado a um hospital da região, assim como as outros feridos. As informações são do portal "g1".

➡️ Wendell revela ligação de Zubeldía e comenta concorrência por posição no São Paulo

O modelo do avião é um King Air F90, que tem capacidade para oito passageiros. Apenas o piloto e o co-piloto estavam no momento do acidente. O destino da viagem era Porto Alegre, mas o voo durou menos de cinco minutos desde a decolagem no aeroporto Campo de Marte.

Segundo testemunhas, o piloto tentou um pouso de emergência e atingiu árvores e placas na rua antes de colidir com o ônibus na avenida. As causas do acidente estão sendo investigadas.