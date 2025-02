Um avião de pequeno porte caiu no bairro da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, nesta sexta-feira (7), e afetou diretamente a programação do Palmeiras. O clube tinha treino programado para a manhã, na Academia de Futebol, e alterou a atividade para o período da tarde.

A aeronave caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na altura do número 1.874, que fica a menos de 400 metro do CT do alviverde. Segundo o clube, o local está interditado pela polícia e corpo de bombeiros, o que impede o acesso ao local.

CT do Palmeiras fica localizado próximo do local do acidente, na Barra Funda. (Foto: Divulgação/Palmeiras)

A Marquês de São Vicente é uma importante via que corta as regiões da Barra Funda e Água Branca, onde fica localizado o centro de treinamento do clube. O Allianz Parque, estádio do Palmeiras, também fica próximo ao local do acidente, cerca de 1,5 quilômetros.

O alviverde volta às atividades nesta sexta-feira após o empate por 1 x 1 no Dérbi com o Corinthians, no Allianz Parque, na noite de quinta-feira (6). Na partida, Maurício abriu o placar para o Palmeiras e Yuri Alberto empatou a partida. No fim do jogo, Estêvão perdeu um pênalti defendido por Hugo Souza.

Queda de avião em São Paulo deixa dois mortos

O acidente aconteceu por volta das 7h20 e, no momento da queda, a aeronave atingiu um ônibus e houve uma explosão. O coletivo estava com pouco movimento no momento da colisão. No acidente, duas pessoas que estavam no avião morreram e outras sete foram socorridas em solo.

Entre os feridos, está um motociclista que passava no local e foi atingido por destroços do avião, além de uma senhora que estava dentro do ônibus. O motorista foi atendido com uma crise de ansiedade e levado a um hospital da região, assim como as outros feridos. As informações são do portal "g1".

O modelo do avião é um King Air F90, que tem capacidade para oito passageiros. Apenas o piloto e o co-piloto estavam no momento do acidente. O destino da viagem era Porto Alegre, mas o voo durou menos de cinco minutos desde a decolagem no aeroporto Campo de Marte.

Segundo testemunhas, o piloto tentou um pouso de emergência e atingiu árvores e placas na rua antes de colidir com o ônibus na avenida. As causas do acidente estão sendo investigadas.