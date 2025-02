Toca no Calleri que é gol! A música que a torcida do São Paulo, de forma carinhosa canta para o argentino nos jogos, parece estar de volta. Isso porque o camisa 9 do Tricolor reencontrou o caminho das redes. Na elástica vitória do time sobre o Mirassol na noite desta quarta-feira (5), por 4 a 1, pelo Campeonato Paulista, o jogador deixou a sua marca pela primeira vez nesta temporada.

O gol do atacante argentino saiu no final do primeiro tempo, colocando o Tricolor na frente do placar novamente. O primeiro tento do jogo foi dado para Oscar, que fez o cruzamento para o camisa 9 na área e a bola quicou no gramado antes de entrar. No entanto, Calleri afirma ter encostado nela.

- Muito feliz. Eu sei que não estavam saindo os gols, mas a vontade estava, a torcida sempre reconhece. Eu sei que deram o primeiro gol para o Oscar, mas eu toquei a bola, então são dois para mim (risos), mas feliz, feliz... Feliz porque não saíam os gols, obviamente para um camisa 9, quando não tem gol, parece que está tudo ruim - disse Calleri, após a goleada são-paulina.

São Paulo no Paulistão

O time comandado por Luis Zubeldía segue na ponta do Grupo C, com 13 pontos e um jogo a menos. Na próxima rodada do Estadual, o Tricolor vai encarar o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no sábado (8), às 18h30.

