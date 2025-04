Tironi no Lance!: Brigão, Zubeldía se reaproxima da torcida do São Paulo

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, partiu em direção ao árbitro Ramon Abatti Abel para reclamar da não expulsão do zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, na partida do fim de semana no Mineirão. Acabou ganhando mais um cartão vermelho para sua extensa coleção.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que poderia ser mais um motivo de crítica entre os são-paulinos que não aprovam o trabalho do treinador acabou tendo efeito positivo. Tudo por conta da esperta entrevista que ele deu ao final da partida.

Zubeldía falou que não se importa em ser expulso quantas vezes for necessário desde que ele esteja defendendo o clube para o qual trabalha. A frase entrou como música nos ouvidos tricolores, carentes de figuras que defendam o São Paulo de forma firme.

continua após a publicidade

O treinador está coberto de razão nas críticas que fez à arbitragem no 0 a 0 do Mineirão. Lyanco deveria ter sido expulso, o que poderia mudar a história do confronto, já que o lance ocorreu nos primeiros minutos do segundo tempo. Seu descontrole no momento acabou virando símbolo de alguém que luta pelo clube.

É difícil cravar que o argentino tenha feito tudo isso de forma estratégica. Mais provável que tenha sido mais um de seus arroubos na beira do campo, que acabou pegando bem somado às palavras ditas na coletiva.

continua após a publicidade

Não houve um são-paulino que não tenha comparado o ato do argentino com o que frequentemente Abel Ferreira faz para defender o Palmeiras. O português até já falou com todas as letras que briga pelo seu clube em qualquer circunstância.

Leila é atuante, Casares não se manifesta

Há uma diferença apenas quando se compara o comportamento de Zubeldia e Abel. O palmeirense tem amplo apoio da direção do clube, representado por Leila Pereira. No São Paulo, dirigentes raramente se colocam de maneira firme nas reclamações de arbitragem. Zubeldía tomou este espaço, mas não necessariamente terá o apoio que vai precisar.