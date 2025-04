Ex-Flamengo e São Paulo, Rafinha define novo destino após rescisão com Coritiba

Multicampeão por Flamengo e Bayern de Munique, o lateral Rafinha definiu novo destino após rescindir com o Coritiba no mês passado. O jogador de 39 anos fechou com a TNT Sports para comentar a Champions League a partir desta terça-feira (8).

Rafinha vai atuar como comentarista nas transmissões de quatro partidas das quartas de final e dos quatro confrontos semifinais da maior competição de clubes do planeta. O atleta também estará presente na cobertura in loco da grande final da UEFA Champions League, que ocorre em Munique, na Alemanha, no dia 31 de maio.

- É um desafio novo, vai ser muito legal comentar os jogos da Champions League pela primeira vez. É uma competição que dispensa comentários e que eu tive a felicidade de disputar 11 edições como jogador. O torneio é maravilhoso, bem diferente dos demais, desde a preparação, o clima dos estádios, até os jogos. E conquistar a Champions é um dos pontos mais altos da carreira de um atleta - afirma Rafinha.

Carreira de Rafinha

Natural de Londrina, no Paraná, Rafinha iniciou a sua trajetória profissional no Coritiba. Depois de dois anos de destaque no Brasil, se transferiu para o Schalke 04, clube pelo qual disputou cinco temporadas completas. Após uma breve passagem pelo Genoa, da Itália, retornou à Alemanha para representar o Bayern de Munique. Pelo gigante da Baviera, entre 2011 e 2019, Rafinha construiu uma trajetória absolutamente vitoriosa e se tornou ídolo. Entre os títulos mais proeminentes deste período, estão a UEFA Champions League 2012/2013, o Mundial de Clubes de 2013 e sete edições do Campeonato Alemão.

De volta ao Brasil, Rafinha venceu a Copa Libertadores da América e o Brasileirão pelo Flamengo, no histórico ano de 2019. Ainda passou por Grêmio, São Paulo e Coritiba, conquistando os títulos do Campeonato Gaúcho, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. Rafinha também representou a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 2008.

