São Paulo: Zubeldía atualiza situação médica de Luiz Gustavo

Luiz Gustavo, volante do São Paulo, está internado por um tromboembolismo pulmonar, quando há obstrução de uma artéria do pulmão. Luiz Zubeldía, treinador do Tricolor, falou sobre o quadro médico do jogador e evitou indicar uma data para o seu retorno.

— Estamos esperando um diagnóstico mais claro. Agora ele está em um momento de pleno cuidado, está sendo supervisionado por profissionais e, com toda dor do mundo, digo que ele não estará com a gente por tempo indeterminado. Não posso falar muito do que ele tem, mas é preciso ter bastante cuidado com a saúde nesses primeiros dias e é isso que ele vai fazer. Estamos com ele — falou o treinador em entrevista coletiva.

A fala de Zubeldía aconteceu após o empate por 0 a 0 entre São Paulo e Atlético-MG, neste domingo (6), no Mineirão. O volante se queixou de dores na região torácica após a vitória sobre o Talleres por 1 a 0, na última quarta-feira (2), pela Libertadores.

No sábado (5), o São Paulo emitiu um comunicado informando que o atleta ficaria internado no Hospital Albert Einstein para observação e passaria por exames. A tendência é que Luiz Gustavo seja liberado após novas avaliações dos médicos.

Campanha no Brasileirão

O São Paulo conquistou o seu segundo empate no Brasileirão. Na primeira rodada, o Tricolor empatou com o Sport por 0 a 0, no MorumBis. Com o resultado do Mineirão, a equipe de Zubeldía soma dois pontos e ocupa a décima colocação.

A próxima partida do São Paulo no torneio será contra o Cruzeiro, no domingo (13), às 17h (de Brasília), no Morumbis. Antes disso, o Tricolor recebe o Alianza Lima em casa, na quinta-feira (10), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será às 21h30 (de Brasília).