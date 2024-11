Enquanto busca uma vaga direta na próxima Libertadores, o São Paulo já inicia o planejamento da temporada 2025. E o primeiro tema ao falar do próximo é, claro, contratação. O presidente Julio Casares avaliou que, de forma geral, o elenco Tricolor está montado de forma equilibrada, mas vê carências em algumas posições.

As posições com mais urgência de contratação são as laterais. O técnico Luis Zubeldia vive uma dor de cabeça para escalar na lateral esquerda nesta reta final de Brasileirão . Welington retornou aos treinamentos com bola na segunda-feira (18) após lesão, mas sairá do clube ao fim do ano rumo ao Southampton, da Inglaterra. Jamal Lewis está com lesão no tornozelo, mas também não vinha demonstrando segurança nas oportunidades que teve.

Já Patryck Lanza pode voltar a jogar contra o RB Bragantino na quarta-feira, mas ainda é jovem e não pode ser a única opção da posição no elenco. A mira do São Paulo é Wendell, que defende o Porto atualmente e já conhece o presidente Casares pelo trabalho do gestor com a Seleção Brasileira na Copa América.

- O planejamento junto aos diretores, Zubeldía e sua comissão é de entender que, com a saída do Welington na lateral esquerda, vai ser necessário reforçar, assim como na lateral direita também. Na zaga estamos bem compostos - explicou o presidente.

Na direita, Rafinha ainda tem futuro indefinido e pode, ou não, seguir atuando no futebol profissional na próxima temporada. O gestor chegou a citar que existem nomes sendo observados pelo clube e até indicou que podem ser de clubes que disputam a Série A do Brasileirão, mas disse que irá aguardar a definição da tabela do campeonato.

O presidente tricolor também sinalizou a possibilidade de chegar um meia armador. Com o fracasso de James Rodríguez neste ano e a possível saída de Rodrigo Nestor para o Bahia, a posição está ainda mais vaga no elenco e deve ser mais um foco do clube para a janela de transferências.

- Talvez um meia mais armador, que faça a criatividade no setor. Tentamos que esse meia foi o James, não deu certo - completou.

O nome, no entanto, não é garantido que seja de impacto como o meia colombiano. Julio Casares ressaltou que é preciso ter mais cautela na hora de buscar atletas de peso e chegou a usar os casos de James e Lucas Moura como exemplos de como estudar as possíveis contratações. No caso do colombiano, um exemplo a não ser seguido, enquanto o camisa 7 é referência no elenco do Tricolor.