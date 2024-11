SPFC University: conheça o novo projeto de educação do São Paulo

O São Paulo anunciou na tarde desta segunda-feira (18) o lançamento da SPFC University, iniciativa educacional do Tricolor que oferece cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres votados para ao estudo e formação através do esporte.

continua após a publicidade

+ São Paulo toma decisão importante antes do retorno do Brasileirão

O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Júlio Casares, em coletiva realizada no MorumBis. De acordo com o executivo, o foco da unidade é oferecer formações acadêmicas e práticas.

- Um lugar que, hoje, é palco de shows e jogos, agora também será de salas de aula. […] Sonhamos com nossos filhos e nossos netos para que eles sejam alguém na vida, e hoje o São Paulo marca um gol. O polo educacional poderá transmitir os ensinamentos da nossa instituição para as futuras gerações e o público em geral - afirmou o presidente.

continua após a publicidade

Os cursos já estão com as inscrições abertas e iniciarão em 24 de fevereiro de 2025. Inicialmente, a SPFC University oferece três cursos de graduação, dois cursos de pós-graduação e seis cursos livres. As áreas vão desde assuntos técnicos da prática do futebol, como análise de desempenho, até formação de professores de educação física, fisioterapia e nutrição, mesmo que os profissionais não sigam diretamente conectados ao futebol.

Julio Casares, presidente do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

O projeto prevê que as formações tenham custos mais baixos, tornando-os mais acessíveis financeiramente, além de abrir uma perspectiva para que atletas e ex atletas também acessem o projeto educacional. Neste lançamento, serão entre 500 e 600 alunos impactados com os cursos de graduação, para além das formações em cursos livres.

continua após a publicidade

- Os cursos tem como objetivo dar a chance de atletas e ex atletas busquem a formação durante sua carreira ou no pós para que eles tenham a oportunidade de ter uma formação superior - afirma Heloísa Rios.

Um dos ex-jogadores impactados será Ronaldão, ex-zagueiro que defendeu o São Paulo por oito temporadas após curta passagem no futebol japonês. Pelo clube paulista, ele conquistou 12 títulos, incluindo duas Copas Libertadores (1992 e 1993).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Modelo das aulas da SPFC University

As aulas acontecerão em modelo híbrido, e o MorumBis será a principal casa dessas aulas presenciais. O CT de Cotia, que forma os atletas de base do Tricolor, também receberá a visita dos alunos para as aulas práticas e para o encontro com profissionais do São Paulo Futebol Clube.

- Estamos preparados para oferecer cursos para que todo o ecossistema do futebol melhore, que melhore o nosso país para que a gente volte a ser o país do futebol em todas as dimensões, a começar pela formação e educação - completou a executiva da Universidade do Futebol.