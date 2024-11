Enquanto o treinador Zubeldía precisa pensar em alternativas para suprir as ausências na lateral esquerda na reta final do ano, o São Paulo já começa a pensar em alternativas para fortalecer a posição para a próxima temporada. E já tem um nome preferido entre diretoria e comissão técnica: Wendell, lateral esquerdo de 31 anos, atualmente no Porto.

O próprio presidente do clube, Julio Casares admitiu que teve conversas com o atleta sobre a possibilidade do jogador retornar o futebol brasileiro após dez temporadas no futebol europeu. Por enquanto, segundo o executivo, o papo não passou de uma conversa informal para entender o que o atleta pensa de um retorno ao país. Mesmo assim, o presidente são-paulino afirmou que o clube vê com bons olhos a chegada do lateral.

- Wendell eu sempre gostei, a diretoria e a comissão técnica também. Tiver a oportunidade de conhecer ele pessoalmente na Copa América e tive momentos de conversa com ele. E senti que, se ele vier pro Brasil, tem interesse no São Paulo. Mas conversa não chegou a ponto de proposta, mas sim para que ele converse com a família. Mas no futebol só dá para confirmar quando estiver assinado - destacou Casares.

Wendell atua no Porto, de Portugal, desde 2021. (Foto: Reprodução/Instagram)

O encontro dos dois aconteceu devido ao convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que o presidente do São Paulo integrasse a comissão técnica do Brasil como chefe de delegação da equipe na competição continental. A posição visa aproximar as relações entre a comissão técnica, gestão da CBF e os jogadores.

A afirmação aconteceu em conversa com jornalistas na tarde desta segunda-feira (18), no MorumBis. A posição é reconhecidamente a mais carente no elenco Tricolor e é a principal prioridade para reforçar o elenco de Luis Zubeldía.

Antes de vestir a camisa do Porto, Wendell defendeu o Bayer Lverkusen, da Alemanha. Sua chegada na Europa foi em 2024, depois de sair do Grêmio. Antes, passou pelo futebol paranaense, com Iraty, Paraná e Londrina.

Hoje, o técnico argentino tem Welington, que está machucado e no fim do ano sairá para o Southampton, da Inglaterra, Patryck Lanza, jovem da base que acabou de se recuperar uma longa lesão, e o norte-irlandês Jamal Lewis, chegou como oportunidade de mercado para suprir a carência, mas ainda não se adaptou ao elenco Tricolor e não tem passado a confiança necessária.

Nesta reta final de Brasileirão, Zubeldía chegou a testar o meia Liziero e o zagueiro canhoto Sabino na posição de lateral. E se a Data Fifa poderia trazer mais tranquilidade para a recuperação de Patryck, a torcida são-paulina recebeu a notícia de uma lesão de Jamal Lewis no tornozelo, que o tirou da disputa da Liga das Nações com seu país.

Para o duelo contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão, nesta quarta, ainda não há uma definição de quem será o escalado para a posição. O São Paulo fará mais um treino no CT da Barra Funda antes da partida. O Tricolor é o 6º colocado com 57 pontos conquistados e mira uma vaga direta na Libertadores de 2025.