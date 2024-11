São Paulo: Fundamental, Alisson vive a expectativa de voltar a jogar

Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 01/11/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

O São Paulo está próximo de ter o retorno uma peça fundamental e que tem feito muita falta para o time de Luis Zubeldía. Alisson, meio-campista da equipe, vive a expectativa de voltar aos gramados após se recuperar de uma fratura no tornozelo direito.

O jogador treinou normalmente e participou do jogo-treino contra o time sub-20 do São Bernardo, onde atuou nos 45 minutos finais. O duelo, realizado no CT da Barra Funda, terminou com uma goleada de 5 a 0 para o Tricolor, com gols de Galoppo, Ferreira, Nestor e Sabino (2).

A atuação de Alisson no jogo-treino aumenta suas chances de ser relacionado para a partida contra o Bahia, marcada para a próxima terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. Sua presença em campo pode ser um diferencial importante para o São Paulo, que apresentou um desempenho significativamente melhor com ele em campo.

Alisson em ação pelo São Paulo (Foto: Ruben Chiri/ São Paulo FC)

Desde a chegada de Zubeldía, o São Paulo teve um aproveitamento de 72% em 18 partidas em que Alisson esteve em campo. O time venceu 12, empatou quatro e perdeu apenas duas vezes, marcando 29 gols (média de 1,61 por jogo) e sofrendo 11 (média de 0,61 por jogo).

Sem Alisson, em 24 jogos, o desempenho caiu para 50%, com nove vitórias, oito empates e sete derrotas. Nesse período, o Tricolor anotou 25 gols (média de 1,04 por jogo) e sofreu 22 (média de 0,92 por jogo).

Em 2024, o camisa 25 participou de 36 partidas, marcou três gols e deu duas assistências, acumulando 2.850 minutos em campo. Sua experiência e contribuição tática são vistas como fundamentais por Zubeldía.

— Alisson estava sendo uma peça fundamental para a ideia de jogo. É um jogador experiente, tanto com bola e sem bola. Estava sendo importante. Jogamos muito bem no primeiro tempo, principalmente Alisson. Assim tem que jogar um volante — afirmou Luis Zubeldía assim que Alisson se lesionou.

A volta de Alisson é aguardada com otimismo pelo time e torcedores, trazendo a esperança de melhorar o desempenho nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.