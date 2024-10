Sócio-torcedor do São Paulo: todas as informações do ST

O programa de sócio-torcedor do São Paulo oferece descontos e experiências exclusivas para a torcida. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 16:30 • São Paulo

Para se tornar sócio-torcedor do São Paulo, é necessário acessar o site oficial do programa e realizar o cadastro. O torcedor escolhe um dos planos disponíveis, preenche os dados e efetua o pagamento da primeira mensalidade. A partir de então, o sócio-torcedor do São Paulo passa a desfrutar dos benefícios oferecidos, como descontos nos ingressos e acesso a experiências exclusivas, de acordo com o plano escolhido.

Quanto custa para ser sócio-torcedor do São Paulo?

O programa de sócio-torcedor do São Paulo disponibiliza cinco categorias de planos, cada uma com valores e vantagens específicos. Confira os detalhes:

O plano de sócio-torcedor mais barato do São Paulo custa R$ 21,00 por mês. Oferece 50% de desconto na arquibancada, kit exclusivo na renovação anual, prioridade no nível de 0 estrela para a compra de ingressos, e um acúmulo de pontos nível 1 para resgatar experiências. Inclui ainda um dependente infantil e três cupons mensais de R$ 10,00 para uso no Zé Delivery. Branco: R$ 41,00 por mês. Com 70% de desconto na arquibancada, kit exclusivo na renovação, prioridade de 1 estrela para compra de ingressos e nível 2 de acúmulo de pontos. Inclui um dependente infantil e três cupons mensais de R$ 10,00 para o Zé Delivery.

O plano de sócio-torcedor médio do São Paulo custa R$ 85,00 por mês. Oferece 70% de desconto tanto na arquibancada quanto na cadeira especial leste Lacta, além de um kit exclusivo. Conta com prioridade de 2 estrelas, nível 3 de pontos, dois dependentes infantis e cinco cupons mensais de R$ 10,00. O plano permite um convidado adicional. Tricolor: R$ 131,00 por mês. Concede 80% de desconto na arquibancada, cadeira especial leste Lacta e cadeira térrea, com kit exclusivo na renovação anual. A prioridade é de 3 estrelas, com acúmulo de pontos no nível 4, dois dependentes infantis, um convidado e sete cupons de R$ 10,00 por mês.

R$ 131,00 por mês. Concede 80% de desconto na arquibancada, cadeira especial leste Lacta e cadeira térrea, com kit exclusivo na renovação anual. A prioridade é de 3 estrelas, com acúmulo de pontos no nível 4, dois dependentes infantis, um convidado e sete cupons de R$ 10,00 por mês. Diamante: O plano de sócio-torcedor mais caro do São Paulo custa R$ 226,00 por mês. Permite ingressos a R$ 0,30 em setores como arquibancada, cadeira especial leste Lacta e cadeira térrea. O kit Diamante é oferecido na renovação, com prioridade máxima de 4 estrelas e nível 5 de pontos para resgatar experiências. Inclui ainda prioridade no resgate de experiências, três dependentes infantis, dois convidados e 12 cupons de R$ 10,00 mensais.

Quais são os benefícios de ser ST?

Ser sócio-torcedor do São Paulo oferece uma série de vantagens exclusivas. Entre os principais benefícios estão os descontos nos ingressos para jogos do clube no Morumbi, que podem chegar até 80% ou, no caso do plano Diamante, um valor fixo simbólico de R$ 0,30 por ingresso em determinadas áreas do estádio. Além disso, os sócios recebem kits exclusivos de acordo com o plano escolhido, pontuam para trocar por experiências com o clube e têm acesso antecipado à compra de ingressos. O programa também oferece cupons mensais de R$ 10,00 para o aplicativo Zé Delivery, e, em alguns planos, a possibilidade de levar dependentes e convidados para os jogos.

Quantos sócios-torcedores o São Paulo tem?

Atualmente, o São Paulo conta com uma base sólida de 53.583 sócios-torcedores. Este grupo de torcedores ajuda a fortalecer as finanças do clube e a ampliar sua capacidade de investimento em infraestrutura e atividades esportivas, além de proporcionar um apoio direto ao time em todas as competições.