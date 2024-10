São Paulo busca solução para defesa em busca do G4 do Brasileiro

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 31/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

O São Paulo tem como objetivo para o fim da temporada conquistar a vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Mas o desempenho recente da defesa tem travado a evolução do time. Nos últimos dez jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor foi vazado em sete partidas, dificultando a busca por uma vaga no G4.

Em suas últimas dez partidas, o São Paulo levou 12 gols, uma média de 1,2 por jogo, um fator que impacta diretamente suas chances na competição. Nesta sequência, apenas Vasco, Cruzeiro e Atlético-GO não marcaram contra o time paulista, enquanto o ponto mais preocupante foi a derrota para o Internacional, que marcou três vezes no Morumbi. No total, o São Paulo acumula 33 gols sofridos no Brasileirão, resultando em uma média de 1,06 gol contra por jogo.

A chegada de Luis Zubeldía, técnico que trouxe melhorias defensivas para o São Paulo, fez com que a equipe tivesse sua melhor sequência sem sofrer gols em 2024: entre maio e junho, o Tricolor manteve a rede intacta por cinco jogos consecutivos em confrontos pela Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Além da defesa, o setor ofensivo também traz preocupações. Nos últimos dez jogos, o ataque do São Paulo marcou apenas 13 gols, dos quais seis foram marcados em duas partidas contra Vasco e Corinthians — sete gols nos outros oito jogos disputados no período.

O próximo desafio do São Paulo será contra o Bahia, na terça-feira (05), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. A expectativa é que o volante Bobadilla, em recuperação de dores no adutor direito, fique à disposição para enfrentar o Tricolor de Aço.