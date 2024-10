Foto: Gilson Lobo/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

A sete rodadas do fim do Brasileirão, jogadores ainda buscam seus espaços no time titular do São Paulo. E o setor que talvez esteja mais disputado neste momento é o meio-campo, já que três volantes querem estar em campo contra o Bahia, na próxima terça-feira (5), às 21h30, pela 32ª rodada.

Com dores no músculo adutor da coxa direita, o Bobadilla, que vinha sendo titular na posição ao lado de Luiz Gustavo, foi baixa de última hora contra o Criciúma e tenta se recuperar até o próximo compromisso do Tricolor.

Outro nome que tenta se manter no time, já que justamente substituiu o paraguaio no jogo anterior é Marcos Antônio. Ele também foi aproveitado justamente quando Bobadilla estava com a seleção de seu país.

Por fim, mas não menos importante, Liziero, destaque do time de Luis Zubeldía ainda na 31ª rodada. Na ocasião, o Cria de Cotia foi o responsável por marcar um golaço e garantir o empate do time paulista fora de casa.

O Tricolor não pode nem pensar em tropeçar nesta rodada, ou então a vaga direta para a Libertadores pode ficar mais distante. Atualmente, o time paulista possui 51 pontos, três atrás do Flamengo, último time do G4.

É provável que com 62 pontos o time se classifique para a próxima edição do torneio continental. Desta forma, quatro vitórias ou três vitórias e um empate praticamente já garantem a vaga ao time paulista.

