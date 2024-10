(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 12:45 • São Paulo (SP)

O volante Liziero tem contrato com o São Paulo até junho de 2025, ou seja, estará pronto para assinar um pré-contrato com outra equipe já a partir do primeiro dia de janeiro. No entanto, a diretoria tricolor trabalha para renovar com o jogador nas próximas semanas.

+ Saiba quantos pontos o São Paulo precisa para garantir vaga na Libertadores

O Tricolor já havia iniciado as conversas com a equipe do jogador nas últimas semanas para tratar da renovação. O clube fez uma proposta e recebeu uma contraproposta, que não foi aceita, segundo informação divulgada primeiramente pelo 'ge'. Agora, o jogador vive a expectativa de uma nova oferta do São Paulo.

Liziero foi peça fundamental do Tricolor na última rodada do Brasileirão, quando entrou no segundo tempo e garantiu o gol de empate contra o Criciúma, fora de casa, aos 41 minutos do segundo tempo, quando as equipes empataram por 1 a 1.

Na ocasião, o jogador encerrou um jejum de três anos com a camisa são-paulina. A última vez que o jogador tinha marcado pelo São Paulo foi no dia 7 de outubro de 2021, quando o time venceu o Bahia por 1 a 0, em jogo válido pelo Brasileirão daquele ano.

Vale lembrar que Liziero sofreu com uma série de lesões e foi emprestado pelo clube a três times diferentes nos últimos anos: Internacional, Coritiba e Yverdon, da Suíça.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo briga por uma posição entre os quatro primeiros colocados do Brasileirão para terminar o ano com uma direta para a próxima edição da Libertadores. Atualmente, o time de Zubeldía é o sexto colocado, com 51 pontos, quatro a menos que o Flamengo, o último time do G4.

Agora, o Tricolor enfrenta o Bahia, na Fonte Nova, na próxima terça-feira (5), às 21h30, pela 32ª rodada do Brasileirão.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!